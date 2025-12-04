edición general
Así reaccionaron las redes a la aparición de Pello Reparaz en 'La Revuelta': "Ayuso se va a volver loca"

El cantante de Zetak celebró el Día del Euskera en 'La Revuelta' y dejó una muy buena sensación entre los espectadores.

aggelos
#3 oh, sí, pero ahora lo va a tener complicado, los venezolanos con pasta no pueden venir por ahora.

Y en la mierda estás tú, inda de hacendado.

PD: esta obsesión que tienes con la IDA es porque te pone ?
8 K 82
skaworld
#3 Como tambien madrileño, te agradeceria que dejases de apropiarte de la region como si todos fuesemos un corpus unico y pensasemos lo mismo que tu, me parece estupendo que tengas tus ideas y tal pero... Entiendeme... Igual algunos no las compartimos, vivimos en tu misma region y no nos sienta muy bien que nos identifiquen con eso.

#5 Dicho lo cual.... "Presidencia de la comunidad" <> "Region"

#5 Dicho lo cual.... "Presidencia de la comunidad" <> "Region"
Por higiene vamos a intentar distanciar un poco estos conceptos anda
6 K 63
aggelos
#8 totalmente de acuerdo, aquí también otro "madrileño" (llevo viviendo aquí desde hace 8 años).

dicho lo cual, la presidenta de la comunidad de madrid es una maleducada, cutre, inútil y manejada por cuatro pollas viejas del PP ( y la esperanza aguirre)
4 K 60
alcama
#10

llevo viviendo aquí desde hace 8 años

No eres madrileño, Lo siento
3 K -5
aggelos
#11 seguramente pague más impuestos que tú en Madrid. Ppersona infeliz.
1 K 18
alcama
#13

Eso te lo tienes que imaginar . Te inventas cosas para justificar tu mísera realidad
Lo de que no eres madrileño es un hecho
3 K 4
aggelos
#14 mua bonico.
0 K 10
pepel
Te equivocas, es AYUSO obsesión con ETA pimpampum.
5 K 71
aggelos
#4 con ETA, Venezuela, Cuba, Corea del Norte... qué te esperas de esta personaja?
2 K 21
alcama
Obsesión con Ayuso.

Por lo que sea, ya no comparan los datos de audiencia con El hormiguero
9 K 36
aggelos
#1 la obsesión (o filia) la tienes tú. Mientras esta señora no deje de decir gilipolleces, tenemos el deber de pintarle la cara a la muy IDA.
15 K 165
alcama
#2 Lo que no soportais es que Madrid crezca y vosotros estéis cada día más en la mierda
11 K -56
aggelos
#3 por cierto, el negativo es por la mala educación, coño, que eres de colegio de pago!
2 K 28
Ratoncolorao
#3 Hablas de mierda mientras tu olor llega hasta aquí... Te tienes que reír.
0 K 20
alcama
#21 No te meto en el ignore porque eres mi mascota preferida
2 K 10
Panko
#3 Estás muy suelto ultimamente... ¿Ya te ha llegado la doble del PPartido?
0 K 6
Atusateelpelo
He oido varios grupos vascos que suenan bien en euskera.
Manel en catalan y suena bien.
Zoo en valenciano y suena bien.
Multiples grupos en ingles, frances, aleman y hasta en mongol y suenan bien.

¿Cual es el problema exactamente mas alla de querer polarizar la musica con politica?
1 K 26
Aperitx
#9 ¿Que tiene que ver la política con tu planteamiento sobre las diferentes lenguas en la música?
1 K 24
Atusateelpelo
#16 Te remito al titular del meneo.
1 K 24
Aperitx
#19 Punto para ti, :hug:
1 K 24
Tailgunner
#9 que el nazionalismo vascocatalán usa el idioma para señalar, crispar, acosar y separar... mientras el nazsionalismo lo siga usando como arma política cada vez que oiga hablar vasco o catalán vomitaré del asco que me dan... además, crees que uno que habla vasco quiere ser español, queire ser como tú? no, verdad? quiere ser diferente a ti, no quiere pertenecer a lo que tú pertenece, te desprecia por ser lo que eres... pues con su "idioma" a cagar a su terruño...
1 K 5
bol
#23 ¿Y cómo lo haces para no vomitar cuando oyes hablar o cantar en inglés? ¿Y el alemán te recuerda a los nazis? ¿También vomitas oyendo alemán?¿con el gallego no vomitas a pesar de Franco, Fraga y otros asesinos o chorizos?
2 K 19
txepel
#23 O sea, todo el que hable vasco es un nazi despreciante y despreciable de esos. ¿Confirmas?
0 K 10
pirat
#9 Escucha a las georgianas trío "Mandili".
0 K 9
Atusateelpelo
#28 Me va a salir Rick Astley si lo busco? {0x1f602}
0 K 17
Aperitx
Pero su voto en Madrid vale lo mismo que el tuyo.
2 K 22
strike5000
¿Quién es Pello Reparaz? Y aún diría más, ¿qué es "La Revuelta"?
1 K 22
kaos_subversivo
#12 por que los fachas os llevais tan mal con la cultura? O mas bien, por que teneis poca cultura? Aun voy mas lejos, por que os gusta presumir de incultura?
0 K 11
obmultimedia
la web enlazada no funciona bien.
0 K 11
Perrota
Ayuso mira la nómina y se olvida de todos sus males xD
0 K 10
Mikhail
#18 Y cuando ve los números de las cuentas de sus numerosos testaferros quironeses, ni te cuento... :roll:
0 K 8

