·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
10566
clics
Mapa de evolución de la guerra de Ucrania desde 2022 hasta hoy. Un pequeño análisis
8699
clics
La verdad que esconde la foto de familia del jefe del Pentágono: "Describe a la derecha perfectamente"
7808
clics
Las técnicas de sexo anal que gustan a las mujeres, según un amplio estudio
3949
clics
Los cuatro motores se apagaron a 37.000 pies de altura, y el anuncio del capitán se convirtió en la comunicación más tranquila de la historia de la aviación
3434
clics
El barco que naufragó porque un rey no quiso hacer caso a sus ingenieros
más votadas
397
El CEO de Ribera Salud se aparta de la gestión del Hospital de Torrejón y la compañía anuncia una auditoría “en profundidad”
435
Los sanitarios del hospital de La Paz notifican en el juzgado de guardia el colapso de las urgencias
474
Navarra abre la vía para la recuperación masiva de bienes públicos inmatriculados por la Iglesia
695
Tribuna: “Tener que atender a los pacientes es el principal obstáculo de nuestro hospital para obtener beneficios”, por el CEO de Ribera Salud
353
Descubiertas fosas comunes en Gaza en torno a centros de recogida de ayuda humanitaria
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
25
meneos
236
clics
Así reaccionaron las redes a la aparición de Pello Reparaz en 'La Revuelta': "Ayuso se va a volver loca"
El cantante de Zetak celebró el Día del Euskera en 'La Revuelta' y dejó una muy buena sensación entre los espectadores. Relacionada:
www.meneame.net/story/zetak-sold-out-san-mames-asi-ha-construido-gran-
|
etiquetas
:
redes
,
pello reparaz
,
la revuelta
,
zetak
,
ayuso
22
3
5
K
80
actualidad
31 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
22
3
5
K
80
actualidad
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#5
aggelos
*
#3
oh, sí, pero ahora lo va a tener complicado, los venezolanos con pasta no pueden venir por ahora.
Y en la mierda estás tú, inda de hacendado.
PD: esta obsesión que tienes con la IDA es porque te pone ?
8
K
82
#8
skaworld
#3
Como tambien madrileño, te agradeceria que dejases de apropiarte de la region como si todos fuesemos un corpus unico y pensasemos lo mismo que tu, me parece estupendo que tengas tus ideas y tal pero... Entiendeme... Igual algunos no las compartimos, vivimos en tu misma region y no nos sienta muy bien que nos identifiquen con eso.
#5
Dicho lo cual.... "Presidencia de la comunidad" <> "Region"
Por higiene vamos a intentar distanciar un poco estos conceptos anda
6
K
63
#10
aggelos
#8
totalmente de acuerdo, aquí también otro "madrileño" (llevo viviendo aquí desde hace 8 años).
dicho lo cual, la presidenta de la comunidad de madrid es una maleducada, cutre, inútil y manejada por cuatro pollas viejas del PP ( y la esperanza aguirre)
4
K
60
#11
alcama
#10
llevo viviendo aquí desde hace 8 años
No eres madrileño, Lo siento
3
K
-5
#13
aggelos
#11
seguramente pague más impuestos que tú en Madrid. Ppersona infeliz.
1
K
18
#14
alcama
#13
Eso te lo tienes que imaginar . Te inventas cosas para justificar tu mísera realidad
Lo de que no eres madrileño es un hecho
3
K
4
#20
aggelos
#14
mua bonico.
0
K
10
#4
pepel
Te equivocas, es AYUSO obsesión con ETA pimpampum.
5
K
71
#7
aggelos
#4
con ETA, Venezuela, Cuba, Corea del Norte... qué te esperas de esta personaja?
2
K
21
#1
alcama
*
Obsesión con Ayuso.
Por lo que sea, ya no comparan los datos de audiencia con El hormiguero
9
K
36
#2
aggelos
#1
la obsesión (o filia) la tienes tú. Mientras esta señora no deje de decir gilipolleces, tenemos el deber de pintarle la cara a la muy IDA.
15
K
165
#3
alcama
#2
Lo que no soportais es que Madrid crezca y vosotros estéis cada día más en la mierda
11
K
-56
#6
aggelos
#3
por cierto, el negativo es por la mala educación, coño, que eres de colegio de pago!
2
K
28
#21
Ratoncolorao
#3
Hablas de mierda mientras tu olor llega hasta aquí... Te tienes que reír.
0
K
20
#25
alcama
#21
No te meto en el ignore porque eres mi mascota preferida
2
K
10
#31
Panko
#3
Estás muy suelto ultimamente... ¿Ya te ha llegado la doble del PPartido?
0
K
6
#9
Atusateelpelo
He oido varios grupos vascos que suenan bien en euskera.
Manel en catalan y suena bien.
Zoo en valenciano y suena bien.
Multiples grupos en ingles, frances, aleman y hasta en mongol y suenan bien.
¿Cual es el problema exactamente mas alla de querer polarizar la musica con politica?
1
K
26
#16
Aperitx
#9
¿Que tiene que ver la política con tu planteamiento sobre las diferentes lenguas en la música?
1
K
24
#19
Atusateelpelo
#16
Te remito al titular del meneo.
1
K
24
#24
Aperitx
#19
Punto para ti,
1
K
24
#23
Tailgunner
*
#9
que el nazionalismo vascocatalán usa el idioma para señalar, crispar, acosar y separar... mientras el nazsionalismo lo siga usando como arma política cada vez que oiga hablar vasco o catalán vomitaré del asco que me dan... además, crees que uno que habla vasco quiere ser español, queire ser como tú? no, verdad? quiere ser diferente a ti, no quiere pertenecer a lo que tú pertenece, te desprecia por ser lo que eres... pues con su "idioma" a cagar a su terruño...
1
K
5
#26
bol
#23
¿Y cómo lo haces para no vomitar cuando oyes hablar o cantar en inglés? ¿Y el alemán te recuerda a los nazis? ¿También vomitas oyendo alemán?¿con el gallego no vomitas a pesar de Franco, Fraga y otros asesinos o chorizos?
2
K
19
#27
txepel
#23
O sea, todo el que hable vasco es un nazi despreciante y despreciable de esos. ¿Confirmas?
0
K
10
#28
pirat
#9
Escucha a las georgianas trío "Mandili".
0
K
9
#29
Atusateelpelo
#28
Me va a salir Rick Astley si lo busco?
0
K
17
#15
Aperitx
Pero su voto en Madrid vale lo mismo que el tuyo.
2
K
22
#12
strike5000
¿Quién es Pello Reparaz? Y aún diría más, ¿qué es "La Revuelta"?
1
K
22
#30
kaos_subversivo
#12
por que los fachas os llevais tan mal con la cultura? O mas bien, por que teneis poca cultura? Aun voy mas lejos, por que os gusta presumir de incultura?
0
K
11
#17
obmultimedia
la web enlazada no funciona bien.
0
K
11
#18
Perrota
Ayuso mira la nómina y se olvida de todos sus males
0
K
10
#22
Mikhail
#18
Y cuando ve los números de las cuentas de sus numerosos testaferros quironeses, ni te cuento...
0
K
8
Ver toda la conversación (
31
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Y en la mierda estás tú, inda de hacendado.
PD: esta obsesión que tienes con la IDA es porque te pone ?
#5 Dicho lo cual.... "Presidencia de la comunidad" <> "Region"
Por higiene vamos a intentar distanciar un poco estos conceptos anda
dicho lo cual, la presidenta de la comunidad de madrid es una maleducada, cutre, inútil y manejada por cuatro pollas viejas del PP ( y la esperanza aguirre)
llevo viviendo aquí desde hace 8 años
No eres madrileño, Lo siento
Eso te lo tienes que imaginar . Te inventas cosas para justificar tu mísera realidad
Lo de que no eres madrileño es un hecho
Por lo que sea, ya no comparan los datos de audiencia con El hormiguero
Manel en catalan y suena bien.
Zoo en valenciano y suena bien.
Multiples grupos en ingles, frances, aleman y hasta en mongol y suenan bien.
¿Cual es el problema exactamente mas alla de querer polarizar la musica con politica?