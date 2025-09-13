Zetak y el 'sold out' en San Mamés: así se ha construido el gran éxito musical en euskera

Cuando Zetak irrumpió en el panorama musical en 2019, pocos hubieran apostado a que un proyecto íntegramente en euskera sería capaz de agotar en cuestión de tres horas todas las entradas de un estadio de primera división. Pero el pasado jueves 11 de septiembre, el proyecto liderado por Pello Reparaz logró agotar las 40.000 localidades de San Mamés para el que será el concierto más grande de un grupo euskaldún hasta la fecha.
Zetak es el producto de toda una industria musical vasca que es muy potente. Tienen un meritazo impresionante porque en vez de hacer otro puto disco pop en euskera, han expandido la música vasca con su Mitoaroa. Yo me muero de ganas de verles el año que viene. Pero al césar lo que es del césar, me parece que Zoo lo tenía muchísimo más en contra.
Y tambien han tocado en Donosti y en mas sitios.
La verdad que esta siendo un exito tremendo.
Euskal kultura bizi bizirik!
m.youtube.com/watch?v=J4snqrRykUY&pp=ygUOemV0YWsgbWl0b2Fyb2E=