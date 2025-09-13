edición general
Zetak y el 'sold out' en San Mamés: así se ha construido el gran éxito musical en euskera

Cuando Zetak irrumpió en el panorama musical en 2019, pocos hubieran apostado a que un proyecto íntegramente en euskera sería capaz de agotar en cuestión de tres horas todas las entradas de un estadio de primera división. Pero el pasado jueves 11 de septiembre, el proyecto liderado por Pello Reparaz logró agotar las 40.000 localidades de San Mamés para el que será el concierto más grande de un grupo euskaldún hasta la fecha.

#2 maestrodenada
Salvando las distancias me recuerdan a zoo , nadie daba un duro por cantar en valenciano y tuvieron varios llenos tambien sonoros. Arriba la cultura, su diversidad y lo que nos hace grandes como país y no torturar animales ni pollas
Atusateelpelo #3 Atusateelpelo
#2 Manel llego a nº1 de las listas de musica de España...y era en catalan.
Penetrator #4 Penetrator
#2 #3 Es que, en el fondo, el idioma de las letras es lo de menos. ¿Acaso no escuchamos montones de canciones en inglés, francés o incluso coreano, de las cuales no entendemos casi nada?
#5 giputxilandes
#2 hombre, pues la distancia es bien grande. El gobierno vasco a través de su departamento de cultura y de la EITB subvenciona la música en euskera con muchísimos más recursos de los que se dedican en valencia a promocionar el valenciá. Cada año salen 2 ó 3 grupos musicales nuevos que hacen giras por todo euskadi/euskalherria que sin ese apoyo, ni de coña habrían salido de su pueblo.

Zetak es el producto de toda una industria musical vasca que es muy potente. Tienen un meritazo impresionante porque en vez de hacer otro puto disco pop en euskera, han expandido la música vasca con su Mitoaroa. Yo me muero de ganas de verles el año que viene. Pero al césar lo que es del césar, me parece que Zoo lo tenía muchísimo más en contra.
Veelicus #1 Veelicus
Se han agotado... dos veces.
Y tambien han tocado en Donosti y en mas sitios.
La verdad que esta siendo un exito tremendo.
Euskal kultura bizi bizirik!
