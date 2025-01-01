Así es la jubilación reversible que el Gobierno planea introducir para que los jubilados vuelvan a trabajar

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones lleva tiempo trabajando en la tramitación de lo que han denominado como "jubilación reversible", un mecanismo por el que los trabajadores que ya estén retirados se reincorporen al mercado laboral de nuevo. Con esta iniciativa el Estado pretende adquirir más contribuyentes que garanticen la viabilidad del sistema de pensiones y, a su vez, los trabajadores podrán acogerse a ella para obtener una retribución mayor.