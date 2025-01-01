edición general
Así es la jubilación reversible que el Gobierno planea introducir para que los jubilados vuelvan a trabajar

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones lleva tiempo trabajando en la tramitación de lo que han denominado como "jubilación reversible", un mecanismo por el que los trabajadores que ya estén retirados se reincorporen al mercado laboral de nuevo. Con esta iniciativa el Estado pretende adquirir más contribuyentes que garanticen la viabilidad del sistema de pensiones y, a su vez, los trabajadores podrán acogerse a ella para obtener una retribución mayor.

Garbns #4 Garbns
Paso 1: implementar lo de la jubilación a plazos diciendo que te pagarán un 20% más que si no te acoges
Paso 2: bajar todas las jubilaciones un 30%
Paso 3: ....
Paso 4: quemar las calles
6 K 69
#6 imaginateca
#4 Paso 0: No inventarse tontunas. Te sobran todos los demás.
1 K 18
Garbns #8 Garbns
#6 Es un planazo para acabar con el paro juvenil, muy igualitario eso sí, jodes por igual a los de arriba como a los de abajo
2 K 37
ChatGPT #10 ChatGPT
#4 el
Punto 4 es ciencia ficccion
0 K 10
Garbns #11 Garbns
#10 no me llames iluso... :foreveralone:
0 K 11
denocinha #21 denocinha
#4 Cuando se acaben los fondos Next Generation y venga el batacazo, nos mandarán bajar las pensiones desde Europa. Así el PP y el PSOE se lavarán las manos por todo lo que han hecho mal estos años.
0 K 10
LoboAsustado #5 LoboAsustado
No veo yo a los 70 años revisando el manual del entorno de desarrollo de la versión 0.2-beta para el lenguaje K# de programación cuántica distribuida.... O poniendo ladrillos a 40ºC en agosto Córdoba o a -12ºC en enero en Ávila.
Pero nada , si lo dice la autoridad, estará bien.
3 K 50
bronco1890 #13 bronco1890
Bajar las pensiones actuales tendría un coste en votos inasumible para este y cualquier gobierno, así que la solución es ir bajando las pensiones futuras con medidas como está, que al principio serán voluntarias y con el tiempo obligatorias.
1 K 22
Macnulti_reencarnado #3 Macnulti_reencarnado
Disfrutad lo votado.
1 K 18
ChatGPT #9 ChatGPT
#3 han votado al gobierno más progresista de la historia, ahora que se fastidien xD
2 K 16
#14 endy *
Esto debe ser como lo de fijo discontinuo. Es la jubilación de Schrödinger
1 K 17
Cuñado #2 Cuñado *
Éste es el camino a seguir. Y no el de aumentar la edad de jubilación para todos o reducir las pensiones.

Conozco varios casos de excelentes profesionales que se vieron obligados a jubilarse, con el consiguiente perjuicio para ellos mismos (tanto a nivel económico como psicológico), para sus familias, para las empresas en las que trabajaban y para el contribuyente.

Y también conozco otros muchos de gente para que los que la jubilación fue de lo mejor que les pasó en la vida.
1 K 16
yabumethod #12 yabumethod
#2 O quizás dejar hueco de una vez a que los jovenes se puedan incorporar al mercado laboral que somos de los países con más paro juvenil de Europa, si es que no el que mas. A mi esto me suena otra metida del PSOE que nos colara antes de que acabe la legislatura muy a su estilo de apuñalar desde dentro a la izquierda.
0 K 9
Cuñado #15 Cuñado
#12 El paro juvenil en España se sitúa en cifras semejantes a las de países como Suecia, Finlandia o Estonia. El origen de esta situación es estructural y no se soluciona aumentando el número de pensionistas para que "hagan hueco".

Las propuestas desde la izquierda no pueden consistir en obviar otro problema estructural, y de mayor calado, como es el de la inversión de la pirámide poblacional; sino en mitigar las verdaderas causas del paro juvenil como son la desprotección laboral, el exceso de empleos estacionales y de baja cualificación, las altas cifras de abandono escolar o la enorme desconexión entre formadores y empleadores.
0 K 9
yabumethod #19 yabumethod
#15 La inversión de la pirámide se soluciona con inmigración no buscando que un señor de 70 años vaya al trabajo. Encima vendiéndolo como solución a que su pensión sea una mierda en ves de aumentarla... De nuevo, lo del paro me das la razón, existe gente que podría ocupar ese puesto. No hay necesidad de poner la tercera edad a trabajar por migajas. Estas ocurrencias están a la altura de los los argumentos xenofobos de "Necesitamos inmigrantes para que hagan los trabajos que nadie quiere, como limpiar el culo a los ancianos".
0 K 9
#20 Abril_2025
Bien hacen. Es algo que siempre debería haber estado ahí. No hay razones para impedirlo y a la gente que le gusta trabajar le permites continuar.

No es mi caso, pero mucha gente vive para trabajar y no hay razón para impedírselo.
0 K 11
ostiayajoder #1 ostiayajoder
Ademas pagan pensiones y no las cobran....
0 K 8
ChatGPT #7 ChatGPT
#1 pero los era por eso, no?

Lol
0 K 10
#16 pirat
Paso 1, convertir la jubilación en una renta básica universal Igualada al salario mínimo.
Paso 2, recaudar como mínimo al mismo tipo impositivo real que a cualquier trabajador, a las grandes empresas y corporaciones que hasta ahora no colaboran escaqueándose con las exenciones y mecanismos de elusión fiscal introducidos ad hoc. De hecho, el tramposo éxito de estos insolidarios modelos de negocio se basa en la elusión fiscal... y la necesaria, inestimable y evidente falta de crierio del consumidor.
0 K 7
#17 sliana
pone como van a conseguir trabajo? si los de 50 estan asi, imagina los de 80
0 K 7
#18 mark01
Para que después no te paguen lo que te tienen que pagar,diciendo que te lo has montado suficientemente bien y que te mantienes con tus propios medios,
Como le han echo a mí madre.
0 K 6

