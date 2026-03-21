Así es HELIOS, el revolucionario láser estadounidense que destruye drones iraníes a bajo coste  

Irán ha reaccionado a la intervención estadounidense-israelí lanzando su propia campaña de bombardeos contra sus vecinos regionales, utilizando drones baratos como el Shahed 136, que cuesta entre 20.000 y 50.000 dólares cada uno.Mientras tanto, Estados Unidos los ha derribado con misiles interceptores Patriot, que cuestan entre 3 y 4 millones de dólares.El láser de alta energía con deslumbrador óptico y vigilancia integrados, desplegado en un buque de la Marina estadounidense, derribó varios drones la semana pasada