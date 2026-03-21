edición general
7 meneos
82 clics

Así es HELIOS, el revolucionario láser estadounidense que destruye drones iraníes a bajo coste  

Irán ha reaccionado a la intervención estadounidense-israelí lanzando su propia campaña de bombardeos contra sus vecinos regionales, utilizando drones baratos como el Shahed 136, que cuesta entre 20.000 y 50.000 dólares cada uno.Mientras tanto, Estados Unidos los ha derribado con misiles interceptores Patriot, que cuestan entre 3 y 4 millones de dólares.El láser de alta energía con deslumbrador óptico y vigilancia integrados, desplegado en un buque de la Marina estadounidense, derribó varios drones la semana pasada

| etiquetas: interceptores , drones , helios , guerra , iran , eeuu , laser
5 2 4 K 39 tecnología
22 comentarios
5 2 4 K 39 tecnología
Comentarios destacados:        
troymclure #4 troymclure
A la rica propaganda sionazi

#0 disfruta del gasoil a 2 euros dale la s gracias pagascal al narco al genocida y al agente naranja
7 K 100
Sawyer76 #6 Sawyer76
#4 Ya se que toda noticia que no se trate de alabar a la dictadura teocrática iraní, aunque sea un artículo de tecnología que ni siquiera habla de política, te pone nervioso, pero tápate un poco, que da un poco de vergüenza ajena.
2 K 24
troymclure #13 troymclure *
#6 Un ateo defendiendo a una teocracia... suena tan ridiculo como un gentil defendiendo a los judios... pero en tu caso es verdad

Israel tambien es una teocracia...tú si que das vergüenza ajena

PD para que necesitan ese láser milagroso, si la guerra ya la gano el agente naranja???
4 K 56
Sawyer76 #14 Sawyer76
#13 Te puedes auto-definir como te de la gana, pero la realidad es la que es; defendiendo una teocracia día tras día y poniéndote nervioso por cualquier dato que parezca ir en contra de sus intereses, sin un mínimo de sentido crítico. No engañas a nadie.
0 K 10
troymclure #15 troymclure *
#14 Yo defendiendo a quien???... cuentame mas de esa pelicula que te has montado

Y ahora me bloquea el cobarde gentil :-> :-> :-> :->
4 K 56
HeilHynkel #5 HeilHynkel
Si ya miente con lo de lo Patriot contra los Shahed, el resto es mierda.
2 K 44
tul #3 tul
un laser de alta energia barato? no se lo cree nadie.
2 K 38
Benzo #7 Benzo *
#3 ̶b̶a̶r̶a̶t̶o̶ bajo coste en escala militar ... :-P
1 K 19
tul #8 tul
#7 ni aun asi, van a costar un riñon y el mantenimiento otro
1 K 26
Benzo #12 Benzo *
#8 Claro, pero si cuesta la mitad (por ejemplo) que de la otra manera, ya es de bajo coste para ellos, aunque estemos hablando de una locura de dinero.
1 K 19
sorrillo #11 sorrillo *
#3 un laser de alta energia barato? no se lo cree nadie.

Dice que destruye a bajo coste, yo entiendo que se refieren a la "munición" del láser, lo poco que cuesta en dinero dispararlo. No estás disparando un misil, estás disparando un haz de luz.
1 K 21
Asimismov #19 Asimismov *
#3 #11 de varios gigavatios en unos segundos, barato tampoco es.
1 K 26
sorrillo #20 sorrillo
#19 En google la estimación más común es de unos 4€ por disparo, alguna estimación habla de 60€ por disparo. Sigue siendo muchísimo más barato que cualquier dron.
1 K 26
Asimismov #21 Asimismov
#20 a ese coste solo derriban los que pasen estrictamente por encima, a poco lejos que estén, tienen que aumentar mucho la potencia del disparo.
0 K 13
#22 Alcalino *
#20 yo entiendo que la electricidad la genera la turbina del barco quemando combustible, dudo que el coste por disparo este por debajo de los 500€

Y luego están los fungibles, partes del cacharro que haya que cambiar cada x disparos y baratos no serán

Aún así, barato
0 K 10
TipejoGuti #18 TipejoGuti
#3 A ver, 1) el precio es relativo y aquí hay que ponerlo en relación con uno o dos misiles de varios millones, por debajo de eso les sale más barato...ahora hay que saber si les sale más barato que un shahed, porque del precio ni hablan.
2) Esto son chuminás para despistar, una prueba de campo para poder decir "probado en combate" a un chisme que ni funciona ni va a funcionar en mucho tiempo.
HELIOS tiene sus puntos débiles: su eficacia se ve limitada por la lluvia, el humo, el polvo, las nubes, la niebla y otras interferencias atmosféricas que dispersan el haz. Además, requiere una gran cantidad de energía para disparar y tiene un alcance limitado.
1 K 25
JackNorte #16 JackNorte
Hay quien prefiere comprar propaganda genocida, hasta que vengan a por ellos , entonces diran que no se lo esperaban.
4 K 36
Ripio #1 Ripio
Varios.....pero tienen docenas de miles.
0 K 20
#2 yukatan
#1 y los mandan en oleadas.... no tienen ni laser ni energia suficiente para parar eso....
1 K 30
sorrillo #10 sorrillo
#2 Pero la "munición" de ese láser es muy barata comparada con el coste de los drones. El arma no lo es pero la "munición" sí, si consiguen defenderse para poder seguir disparando esa "munición" tan barata contra los drones es una victoria.
2 K 29
#17 yukatan
#10 a ver... no tengo idea, pero un laser capaz de eso debe consumir mucha energia y posiblemente sea blanco de los propios drones.... no se lo que les durara el juguete.
0 K 10
DDJ #9 DDJ
"Así es HELIOS, el revolucionario láser estadounidense que destruye drones iraníes a bajo coste"

Inmediatamente me esperaba que iba a terminar con la pregunta de Starship Troopers ¿Deseas saber más?

xD
1 K 14

menéame