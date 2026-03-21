Así es HELIOS, el revolucionario láser estadounidense que destruye drones iraníes a bajo coste  

Irán ha reaccionado a la intervención estadounidense-israelí lanzando su propia campaña de bombardeos contra sus vecinos regionales, utilizando drones baratos como el Shahed 136, que cuesta entre 20.000 y 50.000 dólares cada uno.Mientras tanto, Estados Unidos los ha derribado con misiles interceptores Patriot, que cuestan entre 3 y 4 millones de dólares.El láser de alta energía con deslumbrador óptico y vigilancia integrados, desplegado en un buque de la Marina estadounidense, derribó varios drones la semana pasada
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#0 disfruta del gasoil a 2 euros dale la s gracias pagascal al narco al genocida y al agente naranja
Israel tambien es una teocracia...tú si que das vergüenza ajena
PD para que necesitan ese láser milagroso, si la guerra ya la gano el agente naranja???
Y ahora me bloquea el cobarde gentil
Dice que destruye a bajo coste, yo entiendo que se refieren a la "munición" del láser, lo poco que cuesta en dinero dispararlo. No estás disparando un misil, estás disparando un haz de luz.
Y luego están los fungibles, partes del cacharro que haya que cambiar cada x disparos y baratos no serán
Aún así, barato
2) Esto son chuminás para despistar, una prueba de campo para poder decir "probado en combate" a un chisme que ni funciona ni va a funcionar en mucho tiempo.
HELIOS tiene sus puntos débiles: su eficacia se ve limitada por la lluvia, el humo, el polvo, las nubes, la niebla y otras interferencias atmosféricas que dispersan el haz. Además, requiere una gran cantidad de energía para disparar y tiene un alcance limitado.
Inmediatamente me esperaba que iba a terminar con la pregunta de Starship Troopers ¿Deseas saber más?