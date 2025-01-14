edición general
Así funciona la Aerotraviesa que permitirá viajar a 350km/h

Así funciona la Aerotraviesa que permitirá viajar a 350km/h  

Está llamada a revolucionar los viajes por la alta velocidad española, la "aerotraviesa", que empezará a implementarse en la LAV Madrid-Barcelona en 2026 y hará posible elevar la velocidad máxima de los trenes hasta los 350 Km/h. Una innovadora tecnología española cuyos detalles te cuento en este vídeo

Cehona #4 Cehona
¿Algún paper que informe lo mismo sin tener ver un video de youtube o podcast?
#6 AntonioWarrior
#4 uno de hace unos años de la web de ADIF
www.adif.es/-/aerotraviesa
elmakina #7 elmakina *
Pudieron construir la vía sobre placa en su día en vez de tener que andar ahora con estas mierdas. Supongo que unos cuantos estarán trincando bien.
#1 AntonioWarrior
Muy interesante, ahora queda el hándicap de compensar el aumento de consumo eléctrico al aumentar la velocidad y que repercuta en el coste del billete.
sorrillo #2 sorrillo
#1 El hecho que llegue más rápido puede hacer que hay más gente que cambie el avión por el tren lo cual podría repercutir en una bajada del precio del billete y a su vez contribuir a la lucha contra el cambio climático.
valandildeandunie #3 valandildeandunie *
#2 También tiene otra explicación más sencilla; los trenes pueden realizar más trayectos por servicio, llevando a más personas al cabo de la jornada.
El tema del avión en la linea Madrid-Barcelona* ya hace años que la gente lo cambió casi en su totalidad.

* Es la única linea que actualmente tiene el Etcs Nivel 2 y que puede tener esas velocidades comerciales
sorrillo #5 sorrillo
#3 El tema del avión en la linea Madrid-Barcelona* ya hace años que la gente lo cambió casi en su totalidad.

Iberia impulsa el Puente Aéreo, que en 2024 crece un 6%
La ruta Madrid-Barcelona suma dos millones de pasajeros en 2024
Fuente: www.expansion.com/empresas/transporte/2025/01/14/6786b645e5fdea5a5f8b4
