Así funciona la Aerotraviesa que permitirá viajar a 350km/h  

Está llamada a revolucionar los viajes por la alta velocidad española, la "aerotraviesa", que empezará a implementarse en la LAV Madrid-Barcelona en 2026 y hará posible elevar la velocidad máxima de los trenes hasta los 350 Km/h. Una innovadora tecnología española cuyos detalles te cuento en este vídeo
www.adif.es/-/aerotraviesa
El tema del avión en la linea Madrid-Barcelona* ya hace años que la gente lo cambió casi en su totalidad.
* Es la única linea que actualmente tiene el Etcs Nivel 2 y que puede tener esas velocidades comerciales
Fuente: www.expansion.com