Así están hoy Las Tablas de Daimiel: 1.000 hectáreas inundadas y un regreso masivo de aves

El parque nacional encadena el invierno más esperanzador de la última década con el Gigüela, aportando agua y un censo de aves espectacular. El parque podría acercarse a las 1.400 hectáreas inundadas al inicio oficial de la primavera, una cifra contemplada como referencia en su planificación de gestión.

reithor
Que gran noticia.
tul
#1 veremos lo que dura.
DaniTC
Pues yo estuve la semana pasada y estaba al 55%. Aún seguían bombeando para evitar el colapso por la zona del Guadiana. Los ojos del Guadiana siguen secos.
manzitor
#3 Y seguirán hasta que no llueva más. Hay que dejar que las lluvias de las semanas pasadas sigan infiltrando, pero el agua estababa muy baja. Tiene que llover mucho más para que broten de nuevo. Eso sin contar con que el riego comenzará en abril o mayo y entonces fin del asunto.
DaniTC
#6 el nivel freático es excesivamente bajo. Yo siempre di por perdido el acuífero 23, que ahora tiene otros nombres.

Cuando conducía hace unos años por la mancha, siempre me pregunté qué cojones hacía una plantación enorme de maíz en medio de un secarral. Con unos riegos que no paraban. Parece ser que a a nuestros políticos les parecía normal.
#15 Russin
#10 y cepas con aspersores en julio a las 3 de la tarde.
Cehona
Un espejismo, el acuifero 23 está sobreexplotado para regadios.
Legales e ilegales.
DaniTC
#11 lo dice de refilón en la noticia. La parte del Guadiana efectivamente está sequisima. Debe haber un milagro para que vuelvan los ojos del guadiana.

Es que siguen bombeando agua, aunque en la noticia diga que no. En la parte del Guadiana sí.
#4 tropezon
Hasta que se pongan a regar a saco en primavera-verano
porquiño
Noticias buenas en meneame... Que alegría!! Estaré aún dormido???
DaniTC
#5 demasiado positivista, diría yo. Se ha recuperado bastante, pero aún falta por recuperar la zona del Guadiana, que me temo que este año nunca lo hará. Está seco.

Así están ahora mismo las tablas ( mirad adjunto)
DaniTC
#7 esta foto la tomé hace menos de dos semanas

#5
vicus.
Por justicia poética deberían estar es la casa de Alba con el agua hasta las pantorrillas.
autonomator
A ver cuanto dura. Luego llegan los expoliadores de agua y a robar. Total pagamos todos y luego las sanciones (si las hay) son risorias.
Habría que expropiar terrenos a todo aquel que robe agua.
wachington
Tal como está el clima cualquiera sabe.
#7 laruladelnorte
Esa imagen me alegra el día. :-* :-* :-*
