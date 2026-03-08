Así están hoy Las Tablas de Daimiel: 1.000 hectáreas inundadas y un regreso masivo de aves

El parque nacional encadena el invierno más esperanzador de la última década con el Gigüela, aportando agua y un censo de aves espectacular. El parque podría acercarse a las 1.400 hectáreas inundadas al inicio oficial de la primavera, una cifra contemplada como referencia en su planificación de gestión.
| etiquetas: daimiel , tablas de daimiel , embalses , ciudad real , parque nacional
Cuando conducía hace unos años por la mancha, siempre me pregunté qué cojones hacía una plantación enorme de maíz en medio de un secarral. Con unos riegos que no paraban. Parece ser que a a nuestros políticos les parecía normal.
Legales e ilegales.
Es que siguen bombeando agua, aunque en la noticia diga que no. En la parte del Guadiana sí.
Así están ahora mismo las tablas ( mirad adjunto)
Habría que expropiar terrenos a todo aquel que robe agua.
