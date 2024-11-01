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Así es como realmente viven los patos en España

Así es como realmente viven los patos en España  

Imágenes que muestran cómo viven realmente los patos en España.

| etiquetas: patos , españa
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10 comentarios
3 0 0 K 90 patos
#1 Albarkas
Viven de pata madre
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ur_quan_master #7 ur_quan_master *
#1 ¿ Sabes que le dijo el pollo al pato? :troll:
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EsUnaPreguntaRetórica #2 EsUnaPreguntaRetórica
#0 ¿Se puede saber pata que envías esto?
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#3 Leclercia_adecarboxylata
#2 Lo siento, este meneo es patológico...
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eurogaroto #4 eurogaroto
Hay meneos pató!
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#10 Tunguska08Chelyabinsk13 *
#9 Pues la mía si. Azulones salir volando, gallinetas salir corriendo sobre el agua hacia las vegetación, zampullines meterse bajo el agua yendose también hacia la vegetación. Si apareces en su línea de visión. No sé si se cazan acuáticas en toda España, aquí en Valencia, si.
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#6 Tunguska08Chelyabinsk13 *
Patos urbanitas. No te puedes acercar a esos patos a menos de 100 metros sin que salgan volando, si están realmente en su medio.
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EsUnaPreguntaRetórica #9 EsUnaPreguntaRetórica
#6 No es mi experiencia y vivo en el rural profundo.
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Kantinero #8 Kantinero
No entiendo como he podido vivir hasta ahora sin conocer la vida de estos patos
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#5 mcfgdbbn3
Son graciosos cuando zarandean la cola hacia los lados. :-)
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menéame