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Así es la cobertura de la derecha mediática sobre la detención de Serigne Mbayé

ABC, El Español, El Mundo y Okdiario han difundido un relato sesgado sobre la detención del exdiputado de Podemos y activista antirracista. Okdiario titula: “Detenido el exdiputado mantero de Podemos por una pelea con dos policías en Usera (Madrid)”. El tabloide de Eduardo Inda asegura que Mbayé “se ha enfrentado de forma violenta a los dos policías”.

| etiquetas: desinformación , sesgo , abc , el español , el mundo , okdiario
11 3 6 K 107 Desinfórmame
10 comentarios
11 3 6 K 107 Desinfórmame
Comentarios destacados:      
Battlestar #3 Battlestar
Claro, los envíos donde solo ponen el video de la detención y omiten todo lo que haya podido pasar antes no son sesgados.

En cualquier caso, de este suceso en particular me hace gracia ya que ni si quiera se contradicen la versiones de policías e implicados, simplemente cada uno pone el foco en lo que le interesa, unos en la violencia de la detención, que está ahí en los videos, y los otros en el motivo de la detención.
Pero lo más divertido de todo es que ni si quiera se contradicen los unos a los otros. Simplemente hacen como si fuera irrelevante y solo importara la parte que están contando, pero tampoco niegan lo que dice el otro.
8 K 97
Doisneau #8 Doisneau *
#3 Es muy ironico que este envio este en el sub "desinformame". Al final las camaras de eco se han encerrado tanto en si mismas que los estandares han bajado hasta un punto absurdo, el tratamiento de esta noticia por parte de medios de izquierdas es demencial. Yo te cuento la version del detenido, y es lo que hay.
0 K 13
Doisneau #4 Doisneau *
De los intentos de crear relato mas cutres que he visto ultimamente. Y como no, nos llegan a meneame de la mano de Delay y Harkon.

Pero eh! Cuidado con las cloacas y los buleros de derecha. A ver cuando veo un solo envio de este tema de que de contexto e informacion real.
4 K 62
Delay #6 Delay *
#4 Estás tu para hablar de "relatos", que cobras en cacahuetes directamente de las cloacas. :popcorn:
3 K -8
Doisneau #7 Doisneau *
#6 Soy ingeniero de telecomunicaciones y mas rojo que el tomate, no te montes peliculas.

Ah, que me tienes en el ignore encima y te pones a hablarme como si nada xD Lo esperable de un bulero
2 K 41
LokoYo_ #5 LokoYo_
Unas charros gritando con ataque de ansiedad y una persona que se da a la fuga y se resiste forcejeando al arresto.
2 K 28
Delay #2 Delay *
@eirene ahí tienes a Jatetu haciendo un uso inadecuado del voto spam.

Y además este es reincidente.  media
2 K 9
Macnulti_reencarnado #9 Macnulti_reencarnado
Rojelios, la papilla, a merendar!
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Andreham #1 Andreham
Como de costumbre, la mierda huele a mierda.
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#10 miraqueereslinda
#1 el mejor análisis que he visto es este: www.youtube.com/watch?v=_he3Z-xUr3g
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menéame