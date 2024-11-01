Así es la cobertura de la derecha mediática sobre la detención de Serigne Mbayé

ABC, El Español, El Mundo y Okdiario han difundido un relato sesgado sobre la detención del exdiputado de Podemos y activista antirracista. Okdiario titula: “Detenido el exdiputado mantero de Podemos por una pelea con dos policías en Usera (Madrid)”. El tabloide de Eduardo Inda asegura que Mbayé “se ha enfrentado de forma violenta a los dos policías”.
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En cualquier caso, de este suceso en particular me hace gracia ya que ni si quiera se contradicen la versiones de policías e implicados, simplemente cada uno pone el foco en lo que le interesa, unos en la violencia de la detención, que está ahí en los videos, y los otros en el motivo de la detención.
Pero lo más divertido de todo es que ni si quiera se contradicen los unos a los otros. Simplemente hacen como si fuera irrelevante y solo importara la parte que están contando, pero tampoco niegan lo que dice el otro.
Pero eh! Cuidado con las cloacas y los buleros de derecha. A ver cuando veo un solo envio de este tema de que de contexto e informacion real.
Ah, que me tienes en el ignore encima y te pones a hablarme como si nada Lo esperable de un bulero
Y además este es reincidente.