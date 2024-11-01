Así es la cobertura de la derecha mediática sobre la detención de Serigne Mbayé

ABC, El Español, El Mundo y Okdiario han difundido un relato sesgado sobre la detención del exdiputado de Podemos y activista antirracista. Okdiario titula: “Detenido el exdiputado mantero de Podemos por una pelea con dos policías en Usera (Madrid)”. El tabloide de Eduardo Inda asegura que Mbayé “se ha enfrentado de forma violenta a los dos policías”.