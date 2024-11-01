La asfixia de Ayuso deja en números rojos a las universidades públicas: "Nos amenazan con recortarnos la paga extra"

Estaban en peligro. Lo advirtieron hace más de dos décadas. La Educación Superior pública estaba agonizando. Lo gritaron en las calles. Ahora, ya no pueden respirar. Las seis universidades públicas de la Comunidad de Madrid han sido empujadas al borde del abismo: ayudas que nunca llegan, estudiantes becados que han tenido que pagar la matrícula de su bolsillo, retención de presupuestos de proyectos de investigación, fondos prometidos que se esfuman, contratos rotos, recortes encadenados y plantillas que temen no poder cobrar sus nóminas.