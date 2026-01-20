edición general
La asesora de Begoña Gómez rechaza entregar el pasaporte al juez Peinado

El escrito también denuncia que se ha producido una filtración desde el juzgado. Okdiario publicó que Peinado había pedido la colaboración de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado ante la negativa de Gómez y Álvarez a entregar sus pasaportes. Una información, dice el letrado, que circuló 15 horas antes de que el juez notificará la providencia a las partes. Por eso reclama al juez que abra una pieza separada para investigar la filtración.

mis_cojones_en_bata #3 mis_cojones_en_bata
Aver hestudiao para fiscal!
#1 Barriales
Chiquilladas. Tonterías.
#2 Oliram
144 D. Peinado
Cronometrador oficial
