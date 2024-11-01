Un asesor del Kremlin propone un "túnel Putin-Trump" para unir Rusia y EEUU

La propuesta de Kirill Dmitriev, enviado del presidente Vladimir Putin en materia de inversiones y director del fondo soberano ruso RDIF, contempla un proyecto de construcción de 8.000 millones de dólares financiado por Moscú y "socios internacionales" para construir un enlace ferroviario y de carga de 112 kilómetros en menos de ocho años.