edición general
5 meneos
25 clics
Un asesor del Kremlin propone un "túnel Putin-Trump" para unir Rusia y EEUU

Un asesor del Kremlin propone un "túnel Putin-Trump" para unir Rusia y EEUU

La propuesta de Kirill Dmitriev, enviado del presidente Vladimir Putin en materia de inversiones y director del fondo soberano ruso RDIF, contempla un proyecto de construcción de 8.000 millones de dólares financiado por Moscú y "socios internacionales" para construir un enlace ferroviario y de carga de 112 kilómetros en menos de ocho años.

| etiquetas: rusia , eeuu , túnel , lo pagará méxico
4 1 0 K 43 actualidad
2 comentarios
4 1 0 K 43 actualidad
cosmonauta #1 cosmonauta *
¡Son listos estos rusos!

Si hacemos un túnel juntos, es poco probable que me envíes misilazos.

Codo, codo, guiño, guiño

¡Menuda puta broma de mundo nos está quedando!
1 K 27
Cuñado #2 Cuñado
Y le envía el tuit a Elon Musk :roll: O es un trollazo o sabe cosas...
0 K 8

menéame