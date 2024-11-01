El asesino de Carolina del Sur que escribió un mensaje con la sangre de su víctima será condenado a muerte por fusilamiento tras rechazarse su última apelación

El tribunal supremo de Carolina del Sur se ha negado a detener la ejecución de un hombre que mató a tres personas durante cinco días hace más de 20 años, dejando mensajes burlones para la policía escritos con la sangre de una de sus víctimas. Stephen Bryant, de 44 años, será ejecutado por el asesinato de un hombre en su domicilio y por escribir "atrápame si puedes" en la pared con la sangre de la víctima. Su ejecución está programada para las 18:00 (hora del este) del viernes a manos de un pelotón de fusilamiento en una prisión de Columbia.