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Ascienden a 19 las asesinadas este año por violencia machista tras confirmar Igualdad casos en Tarragona y Tenerife

Ascienden a 19 las asesinadas este año por violencia machista tras confirmar Igualdad casos en Tarragona y Tenerife

El número de mujeres asesinadas este año por violencia de género ha ascendido a 19 y a 1.360 desde 2003, cuando se empezaron a recabar datos, tras la confirmación por parte del Ministerio de Igualdad de dos casos, uno en Tarragona y otro en Tenerife. Según han informado desde el departamento que dirige Ana Redondo, la primera víctima es una mujer de 58 años, presuntamente asesinada por su pareja en Tarragona el 17 de marzo de 2026. No tenía hijos menores de edad y no existían denuncias previas por violencia de género contra el presunto agresor.

| etiquetas: violencia , machista , 19 asesinadas , este , año
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48 comentarios
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Comentarios destacados:    
Graffin #14 Graffin
#9 Algo por lo que me va a caer un strike muy gordo si te lo llamo. Usa la imaginación como la usas para otras cosas.
3 K 52
Macnulti_reencarnado #21 Macnulti_reencarnado
#14 échale huevos, galán. Demuestra que eres un rojelio de pura cepa.
1 K 5
MyNameIsEarl #34 MyNameIsEarl
Madre mía cómo está el patio.Vaya puta caverna de homínidos.... Como dice #14 mejor no comerse un strike, pero por ganas no será.:clap:
0 K 7
Mesopotámico #1 Mesopotámico *
Molaría que a final de año pusieran un foto sin pixelar con la cara de los asesinos, manada estail
2 K 37
josde #15 josde
#10 Ya estas calado por aquí,no se quien sera mas piojoso y sin educación desde luego, :palm:
1 K 36
Macnulti_reencarnado #19 Macnulti_reencarnado
#15 piojoso yo? Pero si no me junto con gente de extrema izquierda...
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josde #22 josde
#19 Hay esta el quid de la cuestión que te juntas con los que de verdad lo son. :foreveralone:
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Macnulti_reencarnado #25 Macnulti_reencarnado
#22 hay hay hay....
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josde #27 josde
#25 Anda vete a dormir ya que son mas de las 22 y es hora de que estés en la cama.
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Macnulti_reencarnado #31 Macnulti_reencarnado
#27 a ver si te piensas que eres mi mujer para ir dándome órdenes, galán.
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josde #37 josde
#31 Pero hay alguien que te aguante. :-D
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Macnulti_reencarnado #38 Macnulti_reencarnado
#37 ya te he dicho que no soy un rojelio de extrema izquierda.
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josde #44 josde
#38 Ya, por eso eres un rarito de derechas.
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Macnulti_reencarnado #46 Macnulti_reencarnado
#44 rarito dice... mira que sois tiernos a veces.
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koe #6 koe
Ascienden a 19 veces que alguien sube un post en menéame para justificar su salario
3 K 32
Graffin #13 Graffin
#6 Se hace para intentar concienciar a gente como tu
2 K 32
josde #20 josde
#13 En 20 años que lleva aqui su conciencia es muy pobre.
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Supercinexin #43 Supercinexin
#33 En defensa de Gemini diré que todas las webs del Gobierno de España son basura que parecen hechas hace 25 años, imposibles de indexar correctamente o extraer datos de una manera mínimamente automática :troll:
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#29 fzman
Hay que ver lo que les gusta a las feministas esto de contar cadáveres.
1 K 17
#32 fzman
#26 Es la menor cifra del mundo, salvo casos aislados como Liechtenstein (tiran los cadáveres ladera abajo para que cuenten en Austria)
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Anfiarao #40 Anfiarao *
#23 dado tu historial, habría que averiguar qué entiendes tú por leer y si tienes las habilidades y los recursos mentales para ello
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Mesto #42 Mesto
#40 Qué hayas tenido que editar semejante bazofia de comentario por no ser capaz de escribirlo bien a la primera ya deja claro el nivel.
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#11 Empakus
Pero éstas son víctimas de primera, no?
Es que las hay también de segunda...
Lo heavy es que ni siquiera es importante el género de l víctima, sino el del asesino, siempre que sea blanco...
Hasta esto nos ha llevado el progresismo...
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#45 Toponotomalasuerte
#11 tremenda sarta de soplapolleces. Las pensaste tú solo? Notas eco cuando lo piensas? Porque toda esa puta mierda que vomitas está solo en tu cabeza. Lo sabes, no? Eso tiene un nombre: delírium paranoide. Coméntaselo a tu psiquiatra.
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Autarca #3 Autarca *
Se me ha ocurrido mirar cual es el numero de asesinatos total en España a fecha de hoy, por ver una cifra sin sesgos

No existe, a nuestro gobierno no le importan una mierda las personas asesinadas si no son mujeres a manos de su pareja

Que no digo yo que no se mire, pero ¿porque se ignora a las demás?
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Mesopotámico #12 Mesopotámico
#3 hay +/- 300 asesinatos anuales, ahora habrá más que somos más gente. Accidentes de trabajo con muerte entre 800-900
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Autarca #24 Autarca *
#12 Desgraciadamente, la cifra ahora esta mas cerca de 400 que de 300

"Total de crímenes contra la vida: Además de los 376 asesinatos consumados, los homicidios en grado de tentativa aumentaron un 5%.

Esta cifra representa un incremento del 7,7% respecto a los 349 casos contabilizados en 2024

Feminicidios: Se registraron 53 feminicidios íntimos (asesinatos de mujeres a manos de sus parejas o exparejas), de los cuales 48 han sido reconocidos oficialmente."

Supongo que los feminicidios están incluidos en "crímenes contra la vida", lo contrario seria para coger a nuestros políticos y ponerlos a tirar de un carro

Aunque ya nos han dado sobrados motivos para ponerlos a tirar de un carro
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Mesopotámico #26 Mesopotámico
#24 bueno, 50 para 50 millones tampoco es una locura, diría que tiende a 0
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#35 fzman
#24 La cifra acumulada lógicamente va aumentando. Lo que es imposible es que disminuya salvo cambio del criterio contable.
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Autarca #17 Autarca
#3 @oceanon3d si algo de lo que he dicho en #3 le parece equivocado o erróneo, sepa que aquí me tiene para discutirlo con usted

Le ruego que no tire la piedra y esconda la mano
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Autarca #18 Autarca
#3 @SVSRTZ si algo de lo que he dicho en #3 le parece equivocado o erróneo, sepa que aquí me tiene para discutirlo con usted

Le ruego que no tire la piedra y esconda la mano
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Autarca #28 Autarca
@SVSRTZ si algo de lo que he dicho en #18 le parece equivocado o erróneo, sepa que aquí me tiene para discutirlo con usted

Le ruego que no tire la piedra y esconda la mano
0 K 11
Supercinexin #30 Supercinexin
#3 No sé qué búsqueda has hecho, pero tranquilízate porque el Gobierno (todos) de España tiene desde hace la vida un portal web donde puedes consultar todos los crímenes en varias formas y series.

estadisticasdecriminalidad.ses.mir.es/publico/portalestadistico/series

Ahí tienes los homicidios, clasificados de mil maneras. No sólo los de viogen sino de todo tipo.

O sea a tu gobierno sí le importan los homicidios de personas que no son mujeres.
2 K 41
Autarca #33 Autarca
#30 Esto me pasa por confiar en Gemini :wall: :wall: :wall: :wall:

Tenía entendido que para este tipo de cosas funcionaba bien, le he pedido de mil formas el numero de crimenes contra la vida totales en lo que va de año, y solo me daba la estadística de feminicidios
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Autarca #47 Autarca
#36 Si, ya me lo ha enviado #30

Siete búsquedas en Gemini, y solo me daba la cifra de mujeres asesinadas por su pareja

Al final pensé que no estaba publicada aún
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Autarca #48 Autarca
#3 @Anfiarao si algo de lo que he dicho en #3 le parece equivocado o erróneo, sepa que aquí me tiene para discutirlo con usted

Le ruego que no tire la piedra y esconda la mano
0 K 11
Macnulti_reencarnado #2 Macnulti_reencarnado
El dineral invertido en este ministerio dando frutos.
10 K -17
Graffin #4 Graffin
#2 Como han apuñalado a 3 tíos en una semana vamos a cerrar las comisarías de policía que está claro que no funcionan...
No te voy a decir lo que eres porque ya lo sabes.
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Mesopotámico #5 Mesopotámico
#4 que son todos migrantes?
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josde #8 josde
#4 Se dedica a incordiar nada mas sin leer ni siquiera la noticia.
2 K 52
#16 Toponotomalasuerte *
un puto incel. Un cáncer para la sociedad. Un problema para la convivencia... Todo eso eres.

Era para #_9 pero no le gusta lo que digo. #4 puedes decírselo de mis partes. Que además vengo del gimnasio y aún no me duché.
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Mesto #23 Mesto
#4 Hacia tiempo que no leía una estupidez tan grande. Enhorabuena.
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josde #7 josde *
#2 Si te molestas en leer la noticia, ninguna de estas dos mujeres no habían puesto denuncias previas por maltrato, buena metedura de pata. xD
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Macnulti_reencarnado #10 Macnulti_reencarnado
#7 pensaba que el ministerio de las inútiles pijaprogres se basaba sobre todo en la concienciación y en la educación. Pero eh! Disfruta lo votado, galán.
1 K 15
#39 Tensk
#7 Has puesto una doble negación que cambia el sentido de la frase, además de quedar raro. Tiene pinta de que lo has querido decir de dos maneras distintas y lo has mezclado todo.

Pero el peor error es pensar que no falla la ley porque ninguna había denunciado. Falla la ley porque en lo único que piensa es en castigar al hombre y premiar a la mujer, sin pararse a pensar ni por un sólo momento la posibilidad de que haya algún tipo de promoción de la "ayuda psicológica marital/en…   » ver todo el comentario
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josde #41 josde
#39 Ya salio el defensor de pleitos perdidos y sin futuro.
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menéame