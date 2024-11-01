Ascienden a 19 las asesinadas este año por violencia machista tras confirmar Igualdad casos en Tarragona y Tenerife

El número de mujeres asesinadas este año por violencia de género ha ascendido a 19 y a 1.360 desde 2003, cuando se empezaron a recabar datos, tras la confirmación por parte del Ministerio de Igualdad de dos casos, uno en Tarragona y otro en Tenerife. Según han informado desde el departamento que dirige Ana Redondo, la primera víctima es una mujer de 58 años, presuntamente asesinada por su pareja en Tarragona el 17 de marzo de 2026. No tenía hijos menores de edad y no existían denuncias previas por violencia de género contra el presunto agresor.