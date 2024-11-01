Ascienden a 19 las asesinadas este año por violencia machista tras confirmar Igualdad casos en Tarragona y Tenerife

El número de mujeres asesinadas este año por violencia de género ha ascendido a 19 y a 1.360 desde 2003, cuando se empezaron a recabar datos, tras la confirmación por parte del Ministerio de Igualdad de dos casos, uno en Tarragona y otro en Tenerife. Según han informado desde el departamento que dirige Ana Redondo, la primera víctima es una mujer de 58 años, presuntamente asesinada por su pareja en Tarragona el 17 de marzo de 2026. No tenía hijos menores de edad y no existían denuncias previas por violencia de género contra el presunto agresor.
| etiquetas: violencia , machista , 19 asesinadas , este , año
Es que las hay también de segunda...
Lo heavy es que ni siquiera es importante el género de l víctima, sino el del asesino, siempre que sea blanco...
Hasta esto nos ha llevado el progresismo...
No existe, a nuestro gobierno no le importan una mierda las personas asesinadas si no son mujeres a manos de su pareja
Que no digo yo que no se mire, pero ¿porque se ignora a las demás?
"Total de crímenes contra la vida: Además de los 376 asesinatos consumados, los homicidios en grado de tentativa aumentaron un 5%.
Esta cifra representa un incremento del 7,7% respecto a los 349 casos contabilizados en 2024
Feminicidios: Se registraron 53 feminicidios íntimos (asesinatos de mujeres a manos de sus parejas o exparejas), de los cuales 48 han sido reconocidos oficialmente."
Supongo que los feminicidios están incluidos en "crímenes contra la vida", lo contrario seria para coger a nuestros políticos y ponerlos a tirar de un carro
Aunque ya nos han dado sobrados motivos para ponerlos a tirar de un carro
Le ruego que no tire la piedra y esconda la mano
Le ruego que no tire la piedra y esconda la mano
Le ruego que no tire la piedra y esconda la mano
estadisticasdecriminalidad.ses.mir.es/publico/portalestadistico/series
Ahí tienes los homicidios, clasificados de mil maneras. No sólo los de viogen sino de todo tipo.
O sea a tu gobierno sí le importan los homicidios de personas que no son mujeres.
Tenía entendido que para este tipo de cosas funcionaba bien, le he pedido de mil formas el numero de crimenes contra la vida totales en lo que va de año, y solo me daba la estadística de feminicidios
Siete búsquedas en Gemini, y solo me daba la cifra de mujeres asesinadas por su pareja
Al final pensé que no estaba publicada aún
Le ruego que no tire la piedra y esconda la mano
No te voy a decir lo que eres porque ya lo sabes.
Era para #_9 pero no le gusta lo que digo. #4 puedes decírselo de mis partes. Que además vengo del gimnasio y aún no me duché.
Pero el peor error es pensar que no falla la ley porque ninguna había denunciado. Falla la ley porque en lo único que piensa es en castigar al hombre y premiar a la mujer, sin pararse a pensar ni por un sólo momento la posibilidad de que haya algún tipo de promoción de la "ayuda psicológica marital/en… » ver todo el comentario