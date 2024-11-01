Asalariado, autónomo, inversor o rentista: qué grupo paga más impuestos en España con los mismos ingresos anuales

Ganar 35.000 euros brutos al año, por ejemplo, no tiene el mismo efecto fiscal si ese dinero llega por una nómina, una actividad como autónomo, dividendos, plusvalías o alquileres. Y es que, en España, el origen del ingreso importa casi tanto como la cantidad. La clave está en que no todas las rentas tributan igual. Los salarios y los rendimientos de actividades económicas van a la base general del IRPF. En cambio, muchas rentas financieras tributan en la base del ahorro, con tipos específicos.
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Bruto = Neto + impuestos + cotizaciones
Asalariado 35.000 € = 19.612 + 5.521 + 9.867
Autónomo 35.000 € = 20.166 + 5.856 + 3.978 (+ 5.000 gastos de actividad)
Rentista 35.000 € = 22.950 + 2.050 + 0 (+ 10.000 gastos deducibles del alquiler)
Inversor 35.000 € = 25.903 + 9.097 + 0
Paga más el currela que el que arriesga y que si le cobrásemos se llevaría el trabajo.
Si le cobras impuestos se llevaría su vivienda a otro país, no?
Pero son los autónomos y pequeños empresarios los que suelen tener más cercanía a los discursos de liberalismo o antifiscal. Porque ellos ven cómo y cuánto se paga en impuestos pagando directamente a las AAPP y culpándolas de su pérdida de poder adquisitivo. Y un asalariado sólo tiene en cuenta el neto que le queda tras pagar impuestos (todo descontado antes de ingresar la nómina en el banco), y que si no gana más es por culpa del empresario.
Está muy normalizado. Un salariado 3mileurista tiene más probabilidades de ser socialista que un autónomo que apenas llegue al SMI y será liberal o dará charlas de cuánto le roba el estado.