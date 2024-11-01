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Asalariado, autónomo, inversor o rentista: qué grupo paga más impuestos en España con los mismos ingresos anuales

Asalariado, autónomo, inversor o rentista: qué grupo paga más impuestos en España con los mismos ingresos anuales

Ganar 35.000 euros brutos al año, por ejemplo, no tiene el mismo efecto fiscal si ese dinero llega por una nómina, una actividad como autónomo, dividendos, plusvalías o alquileres. Y es que, en España, el origen del ingreso importa casi tanto como la cantidad. La clave está en que no todas las rentas tributan igual. Los salarios y los rendimientos de actividades económicas van a la base general del IRPF. En cambio, muchas rentas financieras tributan en la base del ahorro, con tipos específicos.

| etiquetas: asalariado , autónomo , inversor , rentista , impuesto , aeat , hacienda , renta
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14 comentarios
5 2 1 K 67 actualidad
#5 Eukherio *
El artículo huele a IA que tira para atrás. Pensé que iba a intentar hacer los cálculos, pero no, solo da explicaciones genéricas, y la conclusión no es una conclusión.
2 K 33
#8 colorincolorado
#5 venia a decir eso, hace una pregunta en el titular que no se molesta en contestar en el artículo. Pone un ejemplo de cantidad y luego no hace los cálculos, aunque sea bajo algún supuesto. Basura clickbait.
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#9 Eukherio
#8 Es la ley del mínimo esfuerzo, porque un artículo así bien hecho lleva un tiempo, y el cálculo nunca será del todo exacto porque hay mil variables, pero uno con cuatro generalidades en media hora lo tienes.
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#11 colorincolorado
#9 el de cuatro generalidades lo tienes en dos minutos con chatGPT.
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#2 poxemita
El currela que no pueda cobrar en B.
1 K 30
Supercinexin #6 Supercinexin
La de vueltas que da el cabrón para no decir directamente lo que todos sabemos: el asalariado.
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#3 woke *
El perfil típico del político español es el de un inversor y rentista. El legislador no va a actuar en contra de sus propios intereses.
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Gry #7 Gry *
#3 Si miras sus declaraciones de bienes la mayoría ni tienen ni donde caerse muertos. O no saben administrar ni su salario o esconden su patrimonio por si les pillan robando. :-P
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#10 woke
#7 obviamente, lo segundo
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Laro__ #13 Laro__
Informe con trampa. Tal y como lo calcula, el más perjudicado sería el trabajador y no el autónomo.

Bruto = Neto + impuestos + cotizaciones

Asalariado 35.000 € = 19.612 + 5.521 + 9.867
Autónomo 35.000 € = 20.166 + 5.856 + 3.978 (+ 5.000 gastos de actividad)
Rentista  35.000 € = 22.950 + 2.050 + 0 (+ 10.000 gastos deducibles del alquiler)
Inversor  35.000 € = 25.903 + 9.097 + 0
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Andreham #1 Andreham
Tl;dr:

Paga más el currela que el que arriesga y que si le cobrásemos se llevaría el trabajo.
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#4 Ferroviman *
#1 alquiler de vivienda, que gran riesgo....

Si le cobras impuestos se llevaría su vivienda a otro país, no?
3 K 56
#14 Setis
#1 El que arriesga es el currela. Cuando va bien el beneficio va para el de arriba, cuando va mal pierde su trabajo y hasta su vivienda.
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#12 encurtido *
El asalariado paga más y no tiene muchas opciones de "desgravaciones creativas".

Pero son los autónomos y pequeños empresarios los que suelen tener más cercanía a los discursos de liberalismo o antifiscal. Porque ellos ven cómo y cuánto se paga en impuestos pagando directamente a las AAPP y culpándolas de su pérdida de poder adquisitivo. Y un asalariado sólo tiene en cuenta el neto que le queda tras pagar impuestos (todo descontado antes de ingresar la nómina en el banco), y que si no gana más es por culpa del empresario.

Está muy normalizado. Un salariado 3mileurista tiene más probabilidades de ser socialista que un autónomo que apenas llegue al SMI y será liberal o dará charlas de cuánto le roba el estado.
0 K 7

menéame