Asalariado, autónomo, inversor o rentista: qué grupo paga más impuestos en España con los mismos ingresos anuales

Ganar 35.000 euros brutos al año, por ejemplo, no tiene el mismo efecto fiscal si ese dinero llega por una nómina, una actividad como autónomo, dividendos, plusvalías o alquileres. Y es que, en España, el origen del ingreso importa casi tanto como la cantidad. La clave está en que no todas las rentas tributan igual. Los salarios y los rendimientos de actividades económicas van a la base general del IRPF. En cambio, muchas rentas financieras tributan en la base del ahorro, con tipos específicos.