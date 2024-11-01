edición general
Arturo Pérez-Reverte acusa a la RAE de Muñoz Machado de doblegarse ante la presión externa: "Talibanes del todo vale"

Arturo Pérez-Reverte acusa a la RAE de Muñoz Machado de doblegarse ante la presión externa: "Talibanes del todo vale"

"No abrir la boca es la respuesta más frecuente y dice poco en favor de la institución que las respuestas enérgicas se dejen a la iniciativa personal de los contados académicos -Javier Marías lo hizo siempre de forma destacada- que se atreven, por su cuenta y sobre todo su riesgo, a intervenir en el debate público. En la grotesca injerencia del oportunismo político, la ignorancia y la estupidez sectaria en materia lingüística, la Academia, en vez de sostener la posición firme y argumentada de su legítima autoridad, suele situarse entre el...

Ratoncolorao #2 Ratoncolorao
Qué puto coñazo es el pollavieja este...
estemenda #11 estemenda *
#2 ¿Qué opinión te merece el edadismo?
Pareces una persona comprometida por algunas causas igualitarias, por eso me choca esta otra actitud tuya.
YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo *
... silencio administrativo y la cautela diplomática, intentando no incomodar a nadie", termina. Por todo esto, el académico considera que "un influencer analfabeto, tertuliano o youtuber" puede tener mas influencia lingüística que un premio Cervantes y reitera la "falta de liderazgo cultural" ante otros temas como los anglicismos, los tecnicismos innecesarios o el empobrecimiento léxico. El escritor y académico sí salió en defensa de la institución hace unos meses,

YSiguesLeyendo #3 YSiguesLeyendo
si un influencer, youtuber o tertuliano es más leido y escuchado que muchos literatos, incluso más que tú, Arturo, entonces sí tiene más influencia lingüística que un premio Cervantes, porque el uso que esa persona haga de la lengua española se relaciona y entra en contacto con más hablantes que el uso que, por ejemplo, haces tú en tus libros, en tus artículos y en tus redes. pero es que eso es un hecho en el que la RAE no tiene ningún poder, porque la influencia lingüística es la que es. otra cosa es que te guste más o menos, pero la RAE no puede cambiar la realidad. un abrazo, Arturo
HeilHynkel #4 HeilHynkel
La misión de la RAE es reflejar la evolución del idioma y el hablar de la gente.

Que haya palabros que me hagan sangran los oidos no quiere decir que si los usa la gente no deban acabar siendo admitidos. Literal, bro :roll:

Commo la lengua muda, non seguidos fablando commo en otros tiempos
Mala #5 Mala *
Este hombre no es santo de mi devoción y sin embargo tengo que darle la razón.
No puede ser que la RAE admita palabras que se ponen de moda y que con el tiempo desaparecen. Más aun, cuando muchas forman parte de la "mala educación" de los individuos. Cuanto peor se escribe y se habla, más fácil resultan las faltas de respeto y demás.
#13 Robe7064
#5 Eso no tiene mucho sentido. Por un lado, la RAE es un club de caballeros formado por demasiada gente de áreas como la literatura y el periodismo que no conoce mucho el castellano que se habla al sur de Cáceres, al oeste de la frontera con Portugal (o al este de los Pirineos) o después de los tiempos de Felipe González y tampoco tienw el interés ni las capacidades de conocerlo. Por otro, lo de "hablar bien/mal" es una convención que cambia en el tiempo y el espacio: si hoy decimos "milagro" y no "miraglo" como debería ser (salió del latín miraculum), lo que la un diccionario debe hacer es mostrarlo; y si mañana decimos "milaro", también.
autonomator #12 autonomator
como siga así pronto pasará a ser Arturo Perez-Irreverente
elsnons #8 elsnons
La RAE el CIS y así todo. Tendencia a la incultura y la intoxicación social
elTieso #6 elTieso
Lorca y sus acólitos de la Generación del 27 protestaron por la concesión del Nobel a Jacinto Benavente, escritor de la España pasada y caduca, y se mearon en los muros de la Real Academia (literalmente). Pues querido Reverte esto es lo mismo, tú ya no eres del presente. La academia nunca lo ha sido, ni está para pelearse con los influencers, siempre fue una institución pensada para personas mayores del academicismo, y los trolls de internet ni son academicistas ni han madurado.
#10 usuarioeliminado
#6 Es evidente que Jacinto Benavente tenía más lustre que la caterva de influencers que, desde su atrio capitalista, llevan y traen a los jóvenes. La lengua avanza, evoluciona, cambia, sí, pero no estoy tan seguro de que tienda a estilizarse últimamente, más aun cuando cada vez se lee menos.
#14 Robe7064
#10 ¿Menos que en el Siglo de Oro?
#9 ombresaco
Por un lado estoy de acuerdo con él, pero por otro lado, sospecho que siempre ha habido presiones externas para aceptar ciertas palabras, construcciones... Solo que las que ocurrieron antes, las damos como que "siempre fue así".

A mí me choca leer cosas del siglo XIX o de primeros del XX, y leer "vamos á caminar", "galgos ó podencos"...
oceanon3d #7 oceanon3d
Otra mas del egocéntrico este; que solo busca estar en la palestra de todos ... que solo quiere atención.

Ni puto caso al orco este.
#15 Robe7064
¿Legítima autoridad? Los creó un rey y siglos después siguen siendo demasiados madrileños y sigue habiendo muy pocos lingüistas. Tienen la autoridad sobre la lengua castellana que la Santa Iglesia Católica Apostólica y Romana tiene sobre la moral de los seres humanos: la que cada unp quiera concederle.
El_empecinado #16 El_empecinado
Es una de las caras amargas de las redes sociales: la coacción. Hoy en día casi nadie con un cierto perfil público, sea persona física, sea persona jurídica, se atreve a señalarse y a ir contracorriente por miedo a la cancelación pública. Y esto lo vemos en todos los ámbitos, desde los artistas, criticados muchas veces por sus declaraciones o incluso por sus silencios, hasta la judicatura, donde muchos jueces tienen miedo a ser linchados mediáticamente y firman auténticas aberraciones jurídicas, pasando, como dice el señor Reverte, por instituciones que por sus propia personalidad apolítica deberían estar por encima de estas cuestiones.
