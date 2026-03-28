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Un artista israelí denuncia pintadas antisemitas frente a su galería en Ciudad de México
La muestra de Amir Fattal, afincado en Alemania, ha cerrado abruptamente después de días de insultos racistas en internet y un acto de repudio
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#1
NPCMeneaMePersigue
Precioso como inicié el boycott y como está funcionando, una maravilla
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#4
NPCMeneaMePersigue
#3
Es increíble eh como los que nos tiran del barrio, gentrifican, empobrecen, montan genocidios en el mundo guerras, pederastia, violaciones, asesinatos matan gente... impresionante, a ver que día nos rebelamos
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#5
NPCMeneaMePersigue
Por cierto si veis el video y lo que cuenta el país veis como el pais es la clase epstein de violadores pederastas asesinos
La movida es contra el sionismo, no contra los semitas, se hacen pintadas antifascistas no nazis pero te dicen que es al reves
El pais a tope con la clase de las guerras, la muerte, canibalismo
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K
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#2
NPCMeneaMePersigue
Mis contactos allá me cuentan que los activistas contra la gentrificación en la ciudad de El Pancho que apoyan el boycott y se mueven para evitar ser tirados de sus casas están siendo asesinados.
Vamos que si no hubiera una pantalla a mi ya me habrían liquidado
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#3
antesdarle
#2
quién te habría liquidado?
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La movida es contra el sionismo, no contra los semitas, se hacen pintadas antifascistas no nazis pero te dicen que es al reves
El pais a tope con la clase de las guerras, la muerte, canibalismo
Vamos que si no hubiera una pantalla a mi ya me habrían liquidado