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El arsenal de misiles de Irán: los cálculos de Occidente no cuadran (ALE)
Irán disparó cientos de misiles y drones todos los días durante semanas– e incluso aumentó la tasa poco antes del alto el fuego
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#1
Guanarteme
#0
¡Tienes la marca de calidad del Pozí, eso es que el envío es bueno!
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#4
HeilHynkel
Rabietas negativas de los OTANazis aparte veo muy especulativo este tipo de artículos:
- Dudo que se sepa razonablemente bien la capacidad de Irán de construir y almacenar (porque los misiles caducan) este tipo de armas. Los único claro es que ha construido un huevo y posiblemente les queden bastantes aún. Se dice que aún conserva la mayor parte de los misiles buenos, pero eso es una especulación, no lo sabemos, por otro lado, tras eliminar la red de alerta temprana, yo me guardaría los buenos…
» ver todo el comentario
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#2
Thirsty
*
En eso se gastan los impuestos y todo lo que recaudan del petróleo, en armas. Luego los ves por esas montañas en alpargatas y sin dientes. Pobre gente.
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#3
ur_quan_master
#2
pues a los hecho me remito de que necesitan gastar dinero en defensa para que no los aniquilen los estados criminales de Israel y EEUU
Sin embargo EEUU gasta en armas más que los diez siguientes paisespaíses del mundo
juntos
y eso a ti no te preocupa.
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#5
HeilHynkel
#2
Vaya, no sabía que vivías en los Apalaches con los redneck,
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#6
Gry
*
#2
Gastan entre el 2 y el 3% de su PIB en Defensa. La mitad de lo que quiere Trump que gastemos nosotros.
data.worldbank.org/indicator/MS.MIL.XPND.GD.ZS?locations=IR
Vamos a acabar en los montes sin dientes y en alpargatas :-(
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#7
Verdaderofalso
#2
no sé si hablas de Florida o de Mazandarán
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#8
rogerius
#2
Los estadounidenses son asín. Les gusta más un rifle que a un crío un caramelo.
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#9
troymclure
#2
No te pases, si llevan zapatillas
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- Dudo que se sepa razonablemente bien la capacidad de Irán de construir y almacenar (porque los misiles caducan) este tipo de armas. Los único claro es que ha construido un huevo y posiblemente les queden bastantes aún. Se dice que aún conserva la mayor parte de los misiles buenos, pero eso es una especulación, no lo sabemos, por otro lado, tras eliminar la red de alerta temprana, yo me guardaría los buenos… » ver todo el comentario
Sin embargo EEUU gasta en armas más que los diez siguientes paisespaíses del mundo juntos y eso a ti no te preocupa.
Vaya, no sabía que vivías en los Apalaches con los redneck,
data.worldbank.org/indicator/MS.MIL.XPND.GD.ZS?locations=IR
Vamos a acabar en los montes sin dientes y en alpargatas :-(