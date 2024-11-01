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Arrestado un amputado de brazos y piernas por cargos de asesinato en un tiroteo [ENG]

Arrestado un amputado de brazos y piernas por cargos de asesinato en un tiroteo [ENG]

Dayton James Webber, amputado de brazos y piernas, ha sido arrestado con cargos de asesinato en tiroteo en Maryland. Webber, que es también jugador en el American Cornhole League, ya había sido entrevistado en ocasiones previas por la ESPN, y ahora se enfrenta a cargos de homicidio en primer y segundo grado. Su arresto se produce tras el fallecimiento de Bradrick Michael Wells en La Plata (Maryland).

| etiquetas: asesinato , estados , unidos , eeuu , tiroteo , amputado
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5 comentarios
5 1 0 K 69 actualidad
cenutrios_unidos #1 cenutrios_unidos
Me parece bien. Esto es discriminación positiva. :professor:
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Cuñado #2 Cuñado
Las mentiras tienen las piernas muy cortas.
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placeres #3 placeres *
Para eso están los prosteticos, y podemos estar seguros que los norteamericanos tienen lineas comerciales específicas para disparar armas con ellas.
Despite not having any limbs, Webber seemingly uploaded videos of himself using a semi-automatic pistol to his YouTube channel, which he was able to use with his stump.
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#5 Sacapuntas
#3 Hay mucho que probar ahí para desmontar la coartada del lisiado.
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devilinside #4 devilinside
¿Mató a alguien a mordiscos? ¿Era el Caballero Negro de los Caballeros de la Mesa Cuadrada?
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menéame