Arrestado un amputado de brazos y piernas por cargos de asesinato en un tiroteo [ENG]

Dayton James Webber, amputado de brazos y piernas, ha sido arrestado con cargos de asesinato en tiroteo en Maryland. Webber, que es también jugador en el American Cornhole League, ya había sido entrevistado en ocasiones previas por la ESPN, y ahora se enfrenta a cargos de homicidio en primer y segundo grado. Su arresto se produce tras el fallecimiento de Bradrick Michael Wells en La Plata (Maryland).
| etiquetas: asesinato , estados , unidos , eeuu , tiroteo , amputado
Despite not having any limbs, Webber seemingly uploaded videos of himself using a semi-automatic pistol to his YouTube channel, which he was able to use with his stump.