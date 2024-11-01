Arrestado un amputado de brazos y piernas por cargos de asesinato en un tiroteo [ENG]

Dayton James Webber, amputado de brazos y piernas, ha sido arrestado con cargos de asesinato en tiroteo en Maryland. Webber, que es también jugador en el American Cornhole League, ya había sido entrevistado en ocasiones previas por la ESPN, y ahora se enfrenta a cargos de homicidio en primer y segundo grado. Su arresto se produce tras el fallecimiento de Bradrick Michael Wells en La Plata (Maryland).