Arranca la oreja a mordiscos a su compañera de piso en Barcelona después de que la agrediera sexualmente

Los Mossos d'Esquadra investigan un extraño incidente en una vivienda de Barcelona en el que una supuesta agresión sexual acabó con una mujer arrancándole media oreja a su compañera de piso, tal como ha podido saber ElCaso.com.

#16 EISev
#14 no da pistas

Ahora, se está intentando determinar qué parte tenía razón, si es que alguna de ellas decía la verdad, ya que se trata de dos mujeres muy problemáticas, y averiguar si la presunta agresión sexual existió en realidad, ya que un acto de este tipo entre mujeres y compañeras de piso suele ser poco habitual. En este caso, será clave poder determinar qué tipo de relación tenían. Lo único que se ha podido confirmar hasta ahora es la pelea, ya que las lesiones que presentaban, con hematomas y mordeduras por todo el cuerpo, eran evidentes.
BenitoCameIa #4 BenitoCameIa
Ahora de podrá cambiar de nombre a Guadalupe Van Gogh
devilinside #9 devilinside
#4 Le hizo un Tyson
Equidislate #15 Equidislate
Si fue una agresión sexual como dice la noticia...poco la arrancó a mordiscos para lo que realmente se merecía.
#2 PeloPene
Warcelona en todo su esplendor
#1 Febrero2027
Warcelona
Nokith #3 Nokith
Lástima no le arrancara la polla.
#5 Popsandbangs *
#3 ya ni la entradilla
LokoYo_ #6 LokoYo_
#3 Varios agentes se desplazaron hasta el inmueble y encontraron a las dos chicas, de 29 y 30 años, una de nacionalidad hondureña y la otra peruana,
¿Una mujer con polla ? Entre que no leéis y los sesgos que tenéis normal que se crean todas las trolas que le cuentas
#12 EISev
#6 ¿Una mujer con polla ? Entre que no leéis y los sesgos que tenéis normal que se crean todas las trolas que le cuentas

Realmente podría ser una mujer trans, igual el sesgo no aplica aquí :professor:
#14 unocualquierax
#10 #12 #13
Es hasta probable que una o las dos sean trans.
Battlestar #13 Battlestar
#6 ¿Una mujer con polla ?

Hoy por hoy, en España, puede ser perfectamente.
BenitoCameIa #7 BenitoCameIa
#3 que son dos muhere, pisha
Pacofrutos #8 Pacofrutos
#3 Difícilmente puesto que ambas eran mujeres.
BenitoCameIa #10 BenitoCameIa
#8 bueno, ojo, un momento, que en el mundo descacharrante en el que viven algunos, también podrían ser dos mujeres con polla.
#11 tpm1
#3 ¿Qué parte de la noticia no has entendido?
