Arranca la oreja a mordiscos a su compañera de piso en Barcelona después de que la agrediera sexualmente

Los Mossos d'Esquadra investigan un extraño incidente en una vivienda de Barcelona en el que una supuesta agresión sexual acabó con una mujer arrancándole media oreja a su compañera de piso, tal como ha podido saber ElCaso.com.
Ahora, se está intentando determinar qué parte tenía razón, si es que alguna de ellas decía la verdad, ya que se trata de dos mujeres muy problemáticas, y averiguar si la presunta agresión sexual existió en realidad, ya que un acto de este tipo entre mujeres y compañeras de piso suele ser poco habitual. En este caso, será clave poder determinar qué tipo de relación tenían. Lo único que se ha podido confirmar hasta ahora es la pelea, ya que las lesiones que presentaban, con hematomas y mordeduras por todo el cuerpo, eran evidentes.
¿Una mujer con polla ? Entre que no leéis y los sesgos que tenéis normal que se crean todas las trolas que le cuentas
Realmente podría ser una mujer trans, igual el sesgo no aplica aquí
Es hasta probable que una o las dos sean trans.
Hoy por hoy, en España, puede ser perfectamente.