Arranca el macrojuicio por el cambiazo de ataúdes en Valladolid con 23 acusados en el banquillo

La Fiscalía solicita más de 200 años de cárcel por la reutilización de casi 6.000 féretros y flores durante dos décadas. Hay 900 denuncias por estafa contra el Grupo Funerario El Salvador por lo que el juicio se prolongará hasta junio. La sección cuarta de la Audiencia Provincial de Valladolid alza el telón este lunes, 2 de marzo, para el inicio de la vista oral de la denominada 'Operación Ignis'. Se trata de una de las mayores causas judiciales de la provincia, en la que se juzga la presunta estafa cometida por el Grupo Funerario El Salvador

13 comentarios
#2 Tunguska08Chelyabinsk13 *
200 años, algo rimbombante que será porque son la tira de trabajadores y habrán estafado a miles de clientes... pero vamos, por estafa en España... raro que alguien pise la cárcel. // Percepción sin conocimiento real xD
2 K 40
autonomator #12 autonomator
#2 "En el banquillo se sientan finalmente 23 personas, tras quedar fuera de la causa por fallecimiento el propietario del negocio y presunto cabecilla, Ignacio Morchón Alonso, y el extrabajador Justo Martín, quien, tal y como recoge la información del Gabinete de Prensa del TSJ de Castilla y León, fue el principal testigo al anotar durante años la actividad delictiva en sus libretas."

Me juego un dedo del pie a que al final la condena será risoria. (obviando ya el perjuicio de la dilatación de plazos)
0 K 14
#3 paco_camps_2011
Pero que necesidad de estafar de manera ilegítima si ya lo hacen de manera legal. Son ganas de buscarse problemas.
3 K 38
mono #4 mono *
Es una estafa, fuera de la ley, y por supuesto no se puede permitir

PERO

No entiendo para qué sirve quemar un ataud nuevo con el muerto, podían reutilizarlos tranquilamente, y a la hora de quemar el cadaver, meterlo en una caja de cartón o lo que sea. Personalmente, si me muero, lo último que quiero es que mi familia tire el dinero en tonterías, ya ves lo que me importa si mi cuerpo se quema en una caja de caoba o en el incinerador de basura

Edit: #3 ¿pero legalmente sí se puede hacer? ¿Reutilizar las cajas?
1 K 21
#5 paco_camps_2011
#4 No no, me refiero a la estafa que son en sí mismas las funerarias.
1 K 13
mono #7 mono
#5 Ah, OK
0 K 11
#1 Marisadoro *
Fomentando la reutilización.
Similar a Cogersa.
1 K 27
josde #9 josde
#1 Hasta las coronas y ramos de flores volvían a vender.
2 K 33
Un_señor_de_Cuenca #8 Un_señor_de_Cuenca
Se lo llevaban muerto.
1 K 25
josde #10 josde *
#8 Ademas la pruebas se incineraban, xD
0 K 20
#6 pirat
La caja de cartón ya cuesta 100€, con un sencillo saco bastaría.
Progresar hacia un sistema menos contaminante tipo compostaje también sería lógico. Esto de ahora es anacrónico y como hubiera una crisis fuerte con el gas nos veo haciendo piras a lo Ganges...
1 K 24
ombresaco #11 ombresaco
#6 Creo que los musulmanes se entierran sin ataud, y los judíos sin ataud o con ataud muy simple, sin la ostentación católica
0 K 12
#13 mcfgdbbn3
Que dure, que dure... así RTVCyL tendrá un poco más de financiación privada. :roll:

Nota: están poniendo bastantes anuncios, me imagino que sea a cambio de que hablen menos de este caso.
0 K 12

