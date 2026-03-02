Arranca el macrojuicio por el cambiazo de ataúdes en Valladolid con 23 acusados en el banquillo

La Fiscalía solicita más de 200 años de cárcel por la reutilización de casi 6.000 féretros y flores durante dos décadas. Hay 900 denuncias por estafa contra el Grupo Funerario El Salvador por lo que el juicio se prolongará hasta junio. La sección cuarta de la Audiencia Provincial de Valladolid alza el telón este lunes, 2 de marzo, para el inicio de la vista oral de la denominada 'Operación Ignis'. Se trata de una de las mayores causas judiciales de la provincia, en la que se juzga la presunta estafa cometida por el Grupo Funerario El Salvador
Me juego un dedo del pie a que al final la condena será risoria. (obviando ya el perjuicio de la dilatación de plazos)
PERO
No entiendo para qué sirve quemar un ataud nuevo con el muerto, podían reutilizarlos tranquilamente, y a la hora de quemar el cadaver, meterlo en una caja de cartón o lo que sea. Personalmente, si me muero, lo último que quiero es que mi familia tire el dinero en tonterías, ya ves lo que me importa si mi cuerpo se quema en una caja de caoba o en el incinerador de basura
Edit: #3 ¿pero legalmente sí se puede hacer? ¿Reutilizar las cajas?
Similar a Cogersa.
Progresar hacia un sistema menos contaminante tipo compostaje también sería lógico. Esto de ahora es anacrónico y como hubiera una crisis fuerte con el gas nos veo haciendo piras a lo Ganges...
