Arranca el macrojuicio por el cambiazo de ataúdes en Valladolid con 23 acusados en el banquillo

La Fiscalía solicita más de 200 años de cárcel por la reutilización de casi 6.000 féretros y flores durante dos décadas. Hay 900 denuncias por estafa contra el Grupo Funerario El Salvador por lo que el juicio se prolongará hasta junio. La sección cuarta de la Audiencia Provincial de Valladolid alza el telón este lunes, 2 de marzo, para el inicio de la vista oral de la denominada 'Operación Ignis'. Se trata de una de las mayores causas judiciales de la provincia, en la que se juzga la presunta estafa cometida por el Grupo Funerario El Salvador