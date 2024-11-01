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Armand Duplantis alcanza 6,31 metros para un nuevo récord del mundo de pértiga

Armand Duplantis alcanza 6,31 metros para un nuevo récord del mundo de pértiga

El atleta sueco Armand Duplantis ha establecido este jueves en 6,31 metros el nuevo récord del mundo de salto con pértiga.

| etiquetas: duplantis , record , pértiga , 631
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12 comentarios
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SeñorPresunciones #3 SeñorPresunciones
Menudo puto crack !! A sus 26 añitos. Aún tiene tiempo para superarse.
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#8 Leon_Bocanegra
#7 gracias ,no sé por qué pensaba que había video en el envío.
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#1 Leon_Bocanegra *
Hace un par de semanas su colega Manolo Karalis saltó 6'17 lo que le sitúa como el segundo mejor saltador de la historia.
Para que el que no conozca a Duplantis se haga una idea de su superioridad sobre el resto del mundo.
1 K 21
#6 Leon_Bocanegra
Que cabeza tengo, iba a poner en el #1 el salto de Karalis y se me ha olvidado

x.com/fernandopalomo/status/2027874469172191538?s=20
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themarquesito #10 themarquesito
Que Duplantis bata plusmarcas ya es rutina
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mahuer #2 mahuer
Todos los meses bate su propio récord por un centímetro.
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#4 Leon_Bocanegra
#2 el dinero manda, aún así es el unico que lo ha intentado (y logrado) tb en mundiales y olimpiadas, donde apenas se paga por el record.
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MyNameIsEarl #11 MyNameIsEarl
#4 50.000 lereles por cada récord, por eso lo hace centímetro a centímetro.
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#9 Marisadoro *
#2 Business is business (Serguéi Bubka) :-)
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DDJ #5 DDJ
Tiene más mérito la ingeniería que hay detrás de las pértigas que el que las usa.
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#12 PerritaPiloto
#5 Pues a mi no me importaría comprobar como tiene este atleta su pértiga.
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menéame