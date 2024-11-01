·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
9322
clics
"Así me gusta, Antonio. Gente comprometida con España"
5285
clics
¡Disparados...!
6220
clics
Charlie Hebdo | Escasez: ¿Nos quedaremos sin líderes supremos?
4461
clics
Invitando a salir a la gente al azar en Teherán: una mirada a la vida cotidiana que rara vez ves en las noticias
4806
clics
Ganamos a ChatControl!
más votadas
501
El Primer Ministro de España aboga por el fin del derecho a veto en la ONU y critica a EEUU por los conflictos globales [ENG]
480
Adrián Pérez Seguí y Ricardo Moreno, los dos detenidos por amenazar de muerte a Ione Belarra
489
La brigada política del PP reclamó 300.000 euros para el autor del bulo de la cuenta de Pablo Iglesias en el Caribe
378
La jueza cita como imputado a Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Ayuso, por difundir datos de dos periodistas
588
Un exanalista de la ONU denuncia que EE.UU. quemó vivas a niñas iraníes con un doble ataque de misiles Tomahawk
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
16
meneos
23
clics
Armand Duplantis alcanza 6,31 metros para un nuevo récord del mundo de pértiga
El atleta sueco Armand Duplantis ha establecido este jueves en 6,31 metros el nuevo récord del mundo de salto con pértiga.
|
etiquetas
:
duplantis
,
record
,
pértiga
,
631
13
3
1
K
174
actualidad
12 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
13
3
1
K
174
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#3
SeñorPresunciones
Menudo puto crack !! A sus 26 añitos. Aún tiene tiempo para superarse.
1
K
23
#7
Ainhoa_96
Vídeo:
x.com/AthleticsWeekly/status/2032196437560230260
1
K
22
#8
Leon_Bocanegra
#7
gracias ,no sé por qué pensaba que había video en el envío.
0
K
10
#1
Leon_Bocanegra
*
Hace un par de semanas su colega Manolo Karalis saltó 6'17 lo que le sitúa como el segundo mejor saltador de la historia.
Para que el que no conozca a Duplantis se haga una idea de su superioridad sobre el resto del mundo.
1
K
21
#6
Leon_Bocanegra
Que cabeza tengo, iba a poner en el
#1
el salto de Karalis y se me ha olvidado
x.com/fernandopalomo/status/2027874469172191538?s=20
0
K
10
#10
themarquesito
Que Duplantis bata plusmarcas ya es rutina
0
K
20
#2
mahuer
Todos los meses bate su propio récord por un centímetro.
1
K
20
#4
Leon_Bocanegra
#2
el dinero manda, aún así es el unico que lo ha intentado (y logrado) tb en mundiales y olimpiadas, donde apenas se paga por el record.
0
K
10
#11
MyNameIsEarl
#4
50.000 lereles por cada récord, por eso lo hace centímetro a centímetro.
0
K
7
#9
Marisadoro
*
#2
Business is business (Serguéi Bubka)
0
K
20
#5
DDJ
Tiene más mérito la ingeniería que hay detrás de las pértigas que el que las usa.
0
K
10
#12
PerritaPiloto
#5
Pues a mi no me importaría comprobar como tiene este atleta su pértiga.
0
K
8
Ver toda la conversación (
12
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Para que el que no conozca a Duplantis se haga una idea de su superioridad sobre el resto del mundo.
x.com/fernandopalomo/status/2027874469172191538?s=20