Argentinos varados en Dubai denuncian abandono de la Embajada argentina

"Cuando empezó a cerrarse el espacio aéreo, empezamos a comunicarnos con la Embajada, 3 o 4 días buscando algún tipo de información seria, sin resultado. Cada persona que salió fue por trámites personales. La falta de contención de la Embajada argentina en Dubai generó que cada uno salga a un sálvese quien pueda tremendo. Estamos tarjeteando para sostenernos", graficó Virginia Lucca, una de las decenas de compatriotas sorprendidos por los bombardeos a países del Golfo.