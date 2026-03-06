edición general
Argentinos varados en Dubai denuncian abandono de la Embajada argentina

"Cuando empezó a cerrarse el espacio aéreo, empezamos a comunicarnos con la Embajada, 3 o 4 días buscando algún tipo de información seria, sin resultado. Cada persona que salió fue por trámites personales. La falta de contención de la Embajada argentina en Dubai generó que cada uno salga a un sálvese quien pueda tremendo. Estamos tarjeteando para sostenernos", graficó Virginia Lucca, una de las decenas de compatriotas sorprendidos por los bombardeos a países del Golfo.

Kantinero
Normal, no quiero imaginarme un argentino explicándome por teléfono sus problemas logísticos personales
hakcer_dislexico
#2 Me has hecho escupir el cafe. :hug:
candonga1
La motosierra, la motosierra....
Connect
Hay argentinos por todos lados! xD
elgranpilaf
Argentinos varados, como si fueran ballenas
sotillo
#4 Serán los ballenos de Milei
Perrota
No debería haber embajadas en los paraísos fiscales. Es de primero de pagafantas.
