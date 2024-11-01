edición general
Argentina Reforma electoral. El Gobierno avanza con una reforma política que apunta a eliminar las PASO y modificar la Boleta Única

Milei adelantó durante la apertura de sesiones del Congreso la intención de avanzar con cambios en el sistema electoral. La iniciativa apunta a reducir la fragmentación y simplificar la oferta electoral. También persigue el fortalecer el arrastre electoral del Presidente sobre las listas legislativas. Uno de los cambios es suprimir las PASO y modificar la Boleta Única de Papel para permitir que los votantes puedan optar por una lista completa. Tambien cambios en el financiamiento político para habilitar aportes de empresas privadas.

zogo #2 zogo
La libertad avanza hacia menos libertad.
Supercinexin #4 Supercinexin
#2 La auténtica libertad es no tener que votar, para así tener la libertad de hacer ese domingo cada 4 años lo que te dé la gana, en lugar de lo que te dicte el malvado Estado.
XtrMnIO #3 XtrMnIO
Boleta única hasta que sólo puedan votar a un dictador.
#1 Toponotomalasuerte
Viva la libertad, carajo!
