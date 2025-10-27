Argentina: JP Morgan cambió sus previsiones para el riesgo país y el dólar tras el resultado de las elecciones

JP Morgan analizó en detalle el escenario financiero argentino a partir del resultado electoral y el marcado respaldo político al oficialismo. El banco internacional vinculó la reacción positiva en los mercados con la posibilidad concreta de que el “riesgo país” argentino —es decir, el spread soberano respecto a los bonos del Tesoro de Estados Unidos— registre una reducción superior a 440 puntos básicos en los próximos meses. Así, volvería a rondar los 650 puntos o menos desde los 1.081 que marcó el viernes pasado.