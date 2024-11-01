edición general
Menos Javier Milei, todos los funcionarios que estuvieron en la Cadena Nacional fueron empleados de JP Morgan

Funcionarios clave del Gobierno de Milei que participaron en la última Cadena Nacional tienen un pasado laboral en JP Morgan, lo que despierta dudas sobre posibles conflictos de intereses y la verdadera autonomía económica del Ejecutivo. Esta situación pone en duda la retórica política de Milei, que en campaña se presentó como un outsider dispuesto a romper con las estructuras tradicionales de poder y a confrontar con los intereses de las élites financieras.

#3 concentrado
Demostrando quien manda en los gobiernos cuando se deja al neoliberalismo a sus anchas.
mr.wolf #1 mr.wolf
Viva la libertad de ser un esclavo de la banca yanki.
Aergon #4 Aergon
Los lobos cuidando de las ovejas. Nada nuevo desde 1971.
Findeton #2 Findeton
Milei confrontó con los "empresarios prebendarios". Es decir, los que ganan dinero gracias al favoritismo estatal. No es el caso de JP Morgan. Votado irrelevante.
mr.wolf #5 mr.wolf
#2 De la propia página de JP Morgan:

J.P. Morgan mantiene su compromiso con el mercado argentino desde hace muchos años. La compañía ofrece una gama completa de servicios a las corporaciones e instituciones financieras en la región a través de las siguientes áreas de negocios: Mercado de Capitales, Banca de Inversión, Banca Corporativa, Banca Transaccional y Wealth Management. J.P. Morgan ha participado en la mayoría de las transacciones importantes en Argentina, asesorando a clientes

