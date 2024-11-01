Menos Javier Milei, todos los funcionarios que estuvieron en la Cadena Nacional fueron empleados de JP Morgan

Funcionarios clave del Gobierno de Milei que participaron en la última Cadena Nacional tienen un pasado laboral en JP Morgan, lo que despierta dudas sobre posibles conflictos de intereses y la verdadera autonomía económica del Ejecutivo. Esta situación pone en duda la retórica política de Milei, que en campaña se presentó como un outsider dispuesto a romper con las estructuras tradicionales de poder y a confrontar con los intereses de las élites financieras.
| etiquetas: argentina , milei , jp morgan , cadena nacional
