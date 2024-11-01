Argentina: La alcaldesa de Moreno creó una tasa por reparar o pintar el frente de tu casa

Las normas impositivas de distintos intendentes de la provincia de Buenos Aires para castigar a los contribuyentes, no dejan de sorprender. En la ordenanza fiscal presentada para el año 2026 en la localidad de Moreno, la intendenta, Mariel Fernández, creó una tasa que deberán pagar todos los vecinos de ese distrito que realicen algún tipo de mantenimiento en su vivienda. En ese municipio del Conurbano bonaerense cobrará por ejemplo, por revocar la pared del frente de una casa o pintar una reja de la fachada.