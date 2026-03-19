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Los archivos secretos del Vaticano: cómo la Iglesia encubrió durante décadas los casos de pederastia

Los archivos secretos del Vaticano: cómo la Iglesia encubrió durante décadas los casos de pederastia

Una investigación internacional en la que ha participado EL PAÍS desvela documentos inéditos que demuestran que el Vaticano siempre supo mucho más de lo que admitió sobre los casos de pederastia en la Iglesia. Sus archivos, aún cerrados a los investigadores, custodian lo que podría ser el mayor registro de pederastas impunes del mundo.

| etiquetas: iglesia católica , pederastia , vaticano
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6 comentarios
15 5 0 K 216 religion
taSanás #3 taSanás
habla en pasado? LOL
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Pepepaco #6 Pepepaco
¿Secreto? A voces
Cualquiera que haya estudiado en un colegio religio sabe de "traslados" de profesores demasiado... implicados con el alumnado menor de edad.
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MAVERISCH #4 MAVERISCH
Rápido, es el momento de que el Vaticano ataque a Irán.
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#5 laruladelnorte
Las notas manuscritas halladas revelan que había una comunicación fluida entre Roma y las diócesis sobre estos casos, y que la prioridad era proteger a la Iglesia, no a las víctimas.

Y así hasta nuestros días. :clap:
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Esteban_Rosador #2 Esteban_Rosador
#1 esa es muro de pago.
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menéame