Los Archivos Secretos de Sherlock Holmes: El Caso de la Rosa Tatuada (1996)

Tras Los Archivos Secretos de Sherlock Holmes: El Caso del Escalpelo Mellado en 1992, Electronic Arts volvió a confiar en Mythos Software para volver a lanzar una aventura gráfica basada en el conocido personaje de Sir Arthur Conan Doyle. A pesar de la dura competencia en el mundo de las aventuras gráficas a principios de los 90 con el dominio del binomio formado por Lucas Arts y Sierra, la primera entrega había tenido una buena acogida al plantear una aventura distintas a las lanzadas por las compañías dominantes

Un_señor_de_Cuenca #1 Un_señor_de_Cuenca
Eran preciosos estos juegos, el Serrated Scalpel tenía un ambiente muy agradable de jugar, con esa luz tan de crepúsculo, farolas de gas, chimeneas, alfombras y salones, callejones oscuros y demás tópicos del tema.
Tertuliano_equidistante #2 Tertuliano_equidistante
#1 Era de mis favoritos. Ambiente de misterio total.
#3 Restrepo77
#1 Me acabas de crear una necesidad.
Un_señor_de_Cuenca #4 Un_señor_de_Cuenca
#3 Lo mismo luego no te gusta. Es una "point and click" y con gráficos pixelados de hace 30 años, pero para mí tiene un encanto especial.
#5 Restrepo77 *
#4 Soy un enamorado del retro, 48 palos y mi primer sistema de videojuegos fue el gomas, pasando por todas las plataformas tanto microordenadores como consolas hasta la Switch 2. Y los mejores ratos los tengo con juegos retro.
Y me sonaban estas aventuras pero pase por encima ya que jugué mucho a las de Sierra y obviamente a las de Lucasarts
Un_señor_de_Cuenca #6 Un_señor_de_Cuenca
#5 Pertenecemos al mismo club, compañero.
