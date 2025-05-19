Los Archivos Secretos de Sherlock Holmes: El Caso de la Rosa Tatuada (1996)

Tras Los Archivos Secretos de Sherlock Holmes: El Caso del Escalpelo Mellado en 1992, Electronic Arts volvió a confiar en Mythos Software para volver a lanzar una aventura gráfica basada en el conocido personaje de Sir Arthur Conan Doyle. A pesar de la dura competencia en el mundo de las aventuras gráficas a principios de los 90 con el dominio del binomio formado por Lucas Arts y Sierra, la primera entrega había tenido una buena acogida al plantear una aventura distintas a las lanzadas por las compañías dominantes