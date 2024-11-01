edición general
11 meneos
19 clics

Los archivos de Epstein sugieren que el pedófilo organizó múltiples reuniones con Putin mientras dirigía "la operación de trampa de miel más grande del mundo" en nombre del KGB [EN]

Los archivos incluyen 1.056 documentos que nombran a Putin y 9.629 que hacen referencia a Moscú. Las investigaciones sobre los negocios de Robert Maxwell han descubierto vínculos no solo con el KGB y el Mossad, sino también con el MI6. En 2021, un libro del periodista de investigación Craig Unger afirmó que, antes de ser presidente, Trump estableció vínculos con el bando de Putin a través de su amistad de 15 años con Epstein.

| etiquetas: epstein , kgb , fsb , putin , rusia , trump , pedofilia
9 2 1 K 95 actualidad
6 comentarios
9 2 1 K 95 actualidad
SeñorPresunciones #1 SeñorPresunciones
Mierda para dar y tomar, mierda fresca para todos los poderosos.

Hay que guillotinar, es eso o permitir que de follen a nuestras hijas.
2 K 42
ElenaCoures1 #2 ElenaCoures1
No se libra ni cristo xD xD xD xD xD xD xD xD xD
1 K 25
#4 Review
Al final parece que ser rico y poderoso es sinónimo de sádico y psicópata
1 K 25
letra #5 letra
#4 No dejan entrar a nadie sin aprobar el examen. Para todo hay que opositar en esta vida y cada uno vale para unas cosas y para otras... no.
1 K 28
Un_señor_de_Cuenca #6 Un_señor_de_Cuenca
#5 Si es cierto todo lo que se refiere a violaciones, torturas y asesinatos, con gusto superaría mis escrúpulos y metería a toda esa gentuza en una trituradora de basura con mis propias manos.
1 K 30
letra #3 letra *
@_1 No se las follan, las violan. Y si son guapas, las torturan para que se pongan más histéricas cuando las desfiguran y así sacar más adrenocromo. No son sólo crímenes en masa. Es la ciencia del Poder.
0 K 10

menéame