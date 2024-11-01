Los archivos de Epstein sugieren que el pedófilo organizó múltiples reuniones con Putin mientras dirigía "la operación de trampa de miel más grande del mundo" en nombre del KGB [EN]

Los archivos incluyen 1.056 documentos que nombran a Putin y 9.629 que hacen referencia a Moscú. Las investigaciones sobre los negocios de Robert Maxwell han descubierto vínculos no solo con el KGB y el Mossad, sino también con el MI6. En 2021, un libro del periodista de investigación Craig Unger afirmó que, antes de ser presidente, Trump estableció vínculos con el bando de Putin a través de su amistad de 15 años con Epstein.