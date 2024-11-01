Los archivos de Epstein sugieren que organizó múltiples reuniones con Putin mientras que fuentes de inteligencia creían que estaba dirigiendo una operacion en nombre del KGB (ENG)

En una correspondencia enviada a Epstein el 11 de septiembre de 2011, un colaborador no identificado habla de una "cita con Putin " durante un próximo viaje a Rusia. El individuo le dice a Epstein: «Hablé con Igor. Dijo que la última vez que estuvo en Palm Beach, le dijo que tenía una cita con Putin el 16 de septiembre y que podía reservar su billete a Rusia para llegar unos días antes que usted». También discutió sobre chantaje con Sergei Belyakov en 2015, entonces viceministro de Desarrollo Económico de Rusia y graduado del FSB
El 24 de julio de 2015, Epstein le pidió un favor a Belyakov, advirtiéndole que «una chica rusa de Moscú… intenta chantajear a un grupo de poderosos empresarios en Nueva York. Es perjudicial para el negocio de todos los involucrados».
En un correo electrónico posterior, enviado a sí mismo, Epstein escribió sobre sus "amigos en el FSB".
Los archivos incluyen 1.056 documentos que nombran a Putin y 9.629 que hacen referencia a Moscú. Epstein incluso parece haber conseguido audiencias con Putin tras su condena en 2008 por solicitar la prostitución de una menor.
Eipstein era un agente doble israelí, puro y duro, Rusia siempre ha tenido buenas conexiones con el mossad y seguro que compartieron trabajitos pero de ahí a pensar que era un trabajo de Putín, es tener muchas tragaderas... La relación es conocida y abierta hasta el punto el padre de su socia Ghislaine Maxwell fué el agente esencial que trabajó en robar información nuclear estadounidense.