Los archivos de Epstein sugieren que organizó múltiples reuniones con Putin mientras que fuentes de inteligencia creían que estaba dirigiendo una operacion en nombre del KGB (ENG)

En una correspondencia enviada a Epstein el 11 de septiembre de 2011, un colaborador no identificado habla de una "cita con Putin " durante un próximo viaje a Rusia. El individuo le dice a Epstein: «Hablé con Igor. Dijo que la última vez que estuvo en Palm Beach, le dijo que tenía una cita con Putin el 16 de septiembre y que podía reservar su billete a Rusia para llegar unos días antes que usted». También discutió sobre chantaje con Sergei Belyakov en 2015, entonces viceministro de Desarrollo Económico de Rusia y graduado del FSB