edición general
9 meneos
17 clics

Los archivos de Epstein sugieren que organizó múltiples reuniones con Putin mientras que fuentes de inteligencia creían que estaba dirigiendo una operacion en nombre del KGB (ENG)

En una correspondencia enviada a Epstein el 11 de septiembre de 2011, un colaborador no identificado habla de una "cita con Putin " durante un próximo viaje a Rusia. El individuo le dice a Epstein: «Hablé con Igor. Dijo que la última vez que estuvo en Palm Beach, le dijo que tenía una cita con Putin el 16 de septiembre y que podía reservar su billete a Rusia para llegar unos días antes que usted». También discutió sobre chantaje con Sergei Belyakov en 2015, entonces viceministro de Desarrollo Económico de Rusia y graduado del FSB

| etiquetas: putin , epstein , fsb , kgb , rusia , sergei , inteligencia
7 2 4 K 43 actualidad
7 comentarios
7 2 4 K 43 actualidad
woody_alien #2 woody_alien
Anda, ahora el Putin, estaban todos menos Trump. :troll:
6 K 95
platypu #4 platypu
#2 Muchas de las chicas eran traidas directamente de Moscu de una agencia de modelos rusa. Pero Putin y sus ministros no sabian nada, a pesar de incluso reunirse con Epstein varias veces, incluso semanas antes de las elecciones de Trump
1 K 20
elgranpilaf #6 elgranpilaf
#2 Falta también el gordo de Korea del norte con pelado de escupidera
0 K 11
platypu #1 platypu
Otros mensajes revelaron que Epstein afirmó que podía darle al Kremlin información valiosa sobre Trump antes de una cumbre con Putin en Helsinki.
El 24 de julio de 2015, Epstein le pidió un favor a Belyakov, advirtiéndole que «una chica rusa de Moscú… intenta chantajear a un grupo de poderosos empresarios en Nueva York. Es perjudicial para el negocio de todos los involucrados».
En un correo electrónico posterior, enviado a sí mismo, Epstein escribió sobre sus "amigos en el FSB".
Los archivos incluyen 1.056 documentos que nombran a Putin y 9.629 que hacen referencia a Moscú. Epstein incluso parece haber conseguido audiencias con Putin tras su condena en 2008 por solicitar la prostitución de una menor.
1 K 14
placeres #7 placeres *
Están en modo ventilador ON y agarrandose cuidado que vienen los sovieticos comunistas.

Eipstein era un agente doble israelí, puro y duro, Rusia siempre ha tenido buenas conexiones con el mossad y seguro que compartieron trabajitos pero de ahí a pensar que era un trabajo de Putín, es tener muchas tragaderas... La relación es conocida y abierta hasta el punto el padre de su socia Ghislaine Maxwell fué el agente esencial que trabajó en robar información nuclear estadounidense.
0 K 11
Elbaronrojo #5 Elbaronrojo
Voy a esperar a que hagan la serie. :popcorn:
0 K 10
#3 Barriales
El mejor agente de campo que tienen ruskis y chinolis es Zanahorio.
0 K 6

menéame