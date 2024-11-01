Los archivos de Epstein muestran los esfuerzos de Steve Bannon para financiar a la extrema derecha europea

Decenas de mensajes contenidos en los últimos archivos de Epstein revelan los intentos del ex jefe de estrategia de Donald Trump, Steve Bannon, de obtener apoyo y financiación de Jeffrey Epstein para impulsar a los partidos de extrema derecha europeos. La mayoría de los mensajes datan de 2018 y 2019, cuando Bannon, tras ser destituido por Trump, visitó Europa regularmente en su afán por forjar un movimiento en el Parlamento Europeo que uniera a fuerzas ultraderechistas y euroescépticas de varios países, como Italia, Alemania, Francia, Hungría,