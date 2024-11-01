Los archivos de Epstein muestran los esfuerzos de Steve Bannon para financiar a la extrema derecha europea

Decenas de mensajes contenidos en los últimos archivos de Epstein revelan los intentos del ex jefe de estrategia de Donald Trump, Steve Bannon, de obtener apoyo y financiación de Jeffrey Epstein para impulsar a los partidos de extrema derecha europeos. La mayoría de los mensajes datan de 2018 y 2019, cuando Bannon, tras ser destituido por Trump, visitó Europa regularmente en su afán por forjar un movimiento en el Parlamento Europeo que uniera a fuerzas ultraderechistas y euroescépticas de varios países, como Italia, Alemania, Francia, Hungría,
| etiquetas: steve bannon , extrema derecha
Vaya.
Las malas lenguas dicen que Putin está detrás de todo, más que nada porque el trompo no tiene suficiente cerebro para organizar todo esto.
Fascistas haciendo cosas de fascistas.
Es todo tan bizarro que asusta.
El resto es un invento para que nos peleemos y no molestemos a los muchimillonarios