Los archivos de Epstein muestran los esfuerzos de Steve Bannon para financiar a la extrema derecha europea

Los archivos de Epstein muestran los esfuerzos de Steve Bannon para financiar a la extrema derecha europea

Decenas de mensajes contenidos en los últimos archivos de Epstein revelan los intentos del ex jefe de estrategia de Donald Trump, Steve Bannon, de obtener apoyo y financiación de Jeffrey Epstein para impulsar a los partidos de extrema derecha europeos. La mayoría de los mensajes datan de 2018 y 2019, cuando Bannon, tras ser destituido por Trump, visitó Europa regularmente en su afán por forjar un movimiento en el Parlamento Europeo que uniera a fuerzas ultraderechistas y euroescépticas de varios países, como Italia, Alemania, Francia, Hungría,

6 comentarios
Andreham
A mi me habían dicho que esto era cosa de los rusos.

Vaya.
1
txillo
#1 que Putin no es precisamente comunista eh.
3
Setis
#1 Los rusos y el trompo y su gobierno trabajan juntos. en.wikipedia.org/wiki/Links_between_Trump_associates_and_Russian_offic

Las malas lenguas dicen que Putin está detrás de todo, más que nada porque el trompo no tiene suficiente cerebro para organizar todo esto.
3
Dav3n
#1 Es más, van a prohibir muchas cosas por la ingerencia rusa en Europa, Úrsula ya apunta a X así para empezar, porque Musk es un nazi, que lo es, pero es que ella apoya a nazis en Ucrania para sostener una guerra proxy de EEUU de la que el propio EEUU se ha pirado.

Fascistas haciendo cosas de fascistas.

Es todo tan bizarro que asusta.
0
Format_C
#1 a nivel mundial solo hay muchimillonarios, gente que piensa que tie e pasta y pobres.

El resto es un invento para que nos peleemos y no molestemos a los muchimillonarios
1
EISev
#5 y como reserva genética para no acabar como los Habsburgo
0

