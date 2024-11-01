edición general
Aprender con IA resulta peor en comparación con una búsqueda standard en la web [ENG]

Un experimento demuestra que cuando las personas dependen de grandes modelos de lenguaje para resumir la información sobre un tema, tienden a desarrollar un conocimiento más superficial sobre él en comparación con el aprendizaje a través de una búsqueda estándar en Google. Paper: academic.oup.com/pnasnexus/article/4/10/pgaf316/8303888

Priorat #8 Priorat
Vamos, es como llegar a un sitio usando un plano o usando un GPS. Usando el GPS difícilmente la siguiente vez difícilmente vas a saber llegar sin él.

Es muy obvio.
jonolulu #5 jonolulu *
Sorpresón. Investigar requiere revisar, descartar, elegir y entender, mientras obtener el resultado de la IA no.

Once they completed their research, they were then asked to write advice to a friend on the topic based on what they learned.
capitan__nemo #12 capitan__nemo
Pues que le digan a la ia en modo aprendizaje que te diga que busques la respuesta en los siguientes enlaces que te propone y que despues escribas la respuesta que has encontrado y entendido de los enlaces para ver si se considera correcta (es decir, que te haga un microexamen de evaluacion) y si determina que no lo has entendido bien, iterar.
JackNorte #6 JackNorte
A ver si lo entiendo , la premisa es que la gente busca cosas para conseguir el conocimiento, no creo que sea asi , la gente busca cosas para solucionar sus preguntas con el menor esfuerzo posible.
Otra cosa es que el conocimiento brinda saber que es correcto como solucionas el problema. Entiendes la resolucion.
Pero dudo mucho que la mayoria busque con ese obnjetivo, sino de simplemente de solucionar el problema o la cuestion en el menor tiempo posible. Sin que el conocimiento o el aprendizaje sea una cuestion importante en esa accion.
#11 Acabose
#6 La IA para muchos es no tener que pensar, solo preguntar.
JackNorte #13 JackNorte
#11 La ia es otra forma de pensar para mi , un eco , no creo que podria acceder a la informacion de la misma manera aunque no sea exacta es como tener a otro yo , echo de menos eso si que fuera algo mas critica , no tan complaciente. Pero es cuestion de tiempo. Suelta demasiados datos si preguntas y se desvia pero es un refuerzo y te ayuda en una conversacion a sintetizar cosas si es lo que buscas claro.
La ia es otro martillo una herramienta , pero sinceramente por ahora solo juego , pero es…   » ver todo el comentario
#3 Tronchador.
Cualquier cosa que evite el esfuerzo de aprender es peor para el aprendizaje...
orangutan #4 orangutan
Depende lo que preguntes a la IA y las páginas que visites para "aprender"
#10 drstrangelove
LA gente, en general, nunca ha sido de aprender, ni con IA ni sin ella.

No le deis más vueltas y seréis más felices.
Benu #1 Benu
Definitivamente la IA no matará al buscador.
koe #2 koe
#1 estamos comparando los mapas de carreteras y google maps
los mapas de carreteras siguen existiendo
DayOfTheTentacle #7 DayOfTheTentacle
Nos hacemos viejos...
javibaz #9 javibaz
#7 y vagos
