Apple TV se distancia de Netflix y Disney+ alejándose de la publicidad y abriéndose a compartir la suscripción

Apple TV rompe con la tendencia del streaming al mantener su plataforma sin anuncios y permitir compartir suscripciones entre familias. Mientras Netflix y Disney+ apuestan por la publicidad, la manzana mordida refuerza su modelo premium y sin interrupciones.
| etiquetas: apple , netflix , disney+ , precios , publicidad , streaming
Netflix en cuanto al tema suscripción por publicidad no le ha ido mal. La gente ha pagado el pequeño suplemento y listos. Lo de no poder compartir cuentas si ha dañado más. Más de una persona me ha dicho que por eso sí se han cambiado
Yo seguiré mirando divulgación con anuncios en Youtube, pero a ver si hay suerte....