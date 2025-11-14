edición general
Apple TV se distancia de Netflix y Disney+ alejándose de la publicidad y abriéndose a compartir la suscripción

Apple TV rompe con la tendencia del streaming al mantener su plataforma sin anuncios y permitir compartir suscripciones entre familias. Mientras Netflix y Disney+ apuestan por la publicidad, la manzana mordida refuerza su modelo premium y sin interrupciones.

apple , netflix , disney+ , precios , publicidad , streaming
#5 XXguiriXX
Si de algo sabe Apple es de marketing. No puedes competir ofreciendo lo mismo que tus rivales.
Cuando no tienes nada que perder porque estás muy atrás, pues toda propuesta es buena.
Netflix en cuanto al tema suscripción por publicidad no le ha ido mal. La gente ha pagado el pequeño suplemento y listos. Lo de no poder compartir cuentas si ha dañado más. Más de una persona me ha dicho que por eso sí se han cambiado
#1 JDB
Pues esperemos que les vaya muy bien, a ver si cunde cómo ejemplo... No?
Yo seguiré mirando divulgación con anuncios en Youtube, pero a ver si hay suerte....
#4 Quillotro
Yo no estoy suscrito de larga duración a ninguna. Cojo un mes cada año o año y medio cada una, veo las series que me gustan... y siguiente. Como además cada vez más son temporadas cortas, de ocho o diez capítulos...
Pacman #2 Pacman
Le están viendo las orejas al lobo.
