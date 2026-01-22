Apple se queda al margen de la costosa carrera para desarrollar modelos e infraestructura de IA

La multinacional tecnológica se alía con Google para potenciar las funciones de inteligencia artificial del iPhone y mejorar su asistente de voz Siri. Apple ha decidido mantenerse al margen de la costosa carrera para desarrollar modelos e infraestructura de IA, a medida que el fabricante del iPhone se convierte en un potencial líder entre los rivales tecnológicos que quieren dominar la nueva industria. La pasada semana, el grupo de Silicon Valley anunció su decisión más trascendental en IA hasta la fecha: un acuerdo para utilizar los modelos…