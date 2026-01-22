edición general
Apple se queda al margen de la costosa carrera para desarrollar modelos e infraestructura de IA

La multinacional tecnológica se alía con Google para potenciar las funciones de inteligencia artificial del iPhone y mejorar su asistente de voz Siri. Apple ha decidido mantenerse al margen de la costosa carrera para desarrollar modelos e infraestructura de IA, a medida que el fabricante del iPhone se convierte en un potencial líder entre los rivales tecnológicos que quieren dominar la nueva industria. La pasada semana, el grupo de Silicon Valley anunció su decisión más trascendental en IA hasta la fecha: un acuerdo para utilizar los modelos…

11 comentarios
DORO.C #2 DORO.C
Mira que les he tirado mierda por quedarse atrás en este tema, pero va a resultar que al final la opción más inteligente eran no jugar al juego de la IA. Como en War Games :-D
pip #8 pip
#2 lo curioso es que Apple no está por detrás en el tema, al contrario, los Mac llevan NPU integrada desde hace años, mientras que muy pocos PC la llevan y DELL que era el principal impulsor está reculando en el asunto.
jm22381 #9 jm22381
#2 Y cuando explote la burbuja todavía compra un par de compañías a mitad de precio.
eli_baley #1 eli_baley *
A ver si van a estar acertando...

Que igual es de casualidad, vale. Pero como esto estalle, a estos igual les salpica poco.
#10 guillersk
#1 venia esto

Al haberles pillado un poco out, se han evitado meterse en to el lio
pip #3 pip
Es una decisión inteligente, subcontratan sin comprar toneladas de fierro que dentro de poco va a ser chatarra. Yo creo que hacen muy bien y además Apple conoce perfectamente las necesidades reales de sus usuarios.
#4 Chappie
y a quién le importa apple?
pip #5 pip
#4 a nadie, es una empresuca sin importancia.
#7 Chappie *
#5 Apple es solo marca, como nike o adidas. Ya no aporta como antes.
#11 guillersk
#7 aaajam

Busca empresas por capitalización
Laro__ #6 Laro__
Mientras tanto, deepseek, qwen, kimi k-2, y otros cuantos, no se rinden. Veremos si mistral aguanta la carrera.
