Apolonia Lapiedra protagoniza la primera película X generada totalmente por IA

La productora Valenciana Desextion ha logrado un hito, produciendo la primera escena pornográfica completa, creada únicamente mediante Inteligencia Artificial (IA) generativa. Apolonia Lapiedra aporta el lado «humano» prestando su voz a uno de los personajes.

Pacman #5 Pacman
Llegan tarde. Hay petabytes de porno de IA, incluidas escenas bien largas.


Largas, jijijiji
MJDeLarra #8 MJDeLarra *
#5 Es que como tengas un PC medianamente potente con una buena cantidad de gigas de vRAM no te hace falta la película. Lo que te hace falta es Comfiui y un buen prompt...

Y si me apuras, lo haces sin PC, que puedes alquilarte un h200 por pocos euros la hora, y con una o dos horas te haces muchos minutos en 1080p, horas en 720p
#4 Protochoc
Pues deberías estar contento, si ahora las películas ya las hace la IA, el "nauseabundo mundo del porno" tiene los días contados.
#9 Pitchford
Parece que lo único que no puede generar bien la IA son las expresiones de placer.. Curioso..
Vodker #6 Vodker
"su proyecto más ambicioso hasta la fecha «INSTITUTO TITSUKE«: la primera película de cine adulto creada al 100% con IA, lo que incluyen no solo la animación y el diseño de personajes, sino también los guiones, una banda sonora original, las voces e incluso el diseño de producción, reduciendo la intervención humana (y sus costes asociados) a la mínima expresión"

Su proyecto más ambicioso es no dar un palo al agua.
MIrahigos #1 MIrahigos
Esta es hija de aquella “Lapiedra” de los 90?
Golan_Trevize #3 Golan_Trevize
#1 No, ninguna se apellida realmente Lapiedra.

Son todas fichajes de Ramiro Lapiedra, que las iba cazando jovencitas e incorporándolas al nauseabundo mundo del porno.
u_1cualquiera #2 u_1cualquiera
Pedro y Vilma
a69 #10 a69
Ahora ya se puede decir que ninguna mujer real fue explotada durante la elaboración de estas escenas. Os podéis aliviar con la conciencia tranquila.
#12 poxemita
#10 no, piensa en el impacto climático de esas pajillas.
#7 bol
Hasta el texto es IA.
curaca #11 curaca
#7 Hombre, el texto en el porno, no creo que sea lo más importante.
