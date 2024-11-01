Apolonia Lapiedra protagoniza la primera película X generada totalmente por IA

La productora Valenciana Desextion ha logrado un hito, produciendo la primera escena pornográfica completa, creada únicamente mediante Inteligencia Artificial (IA) generativa. Apolonia Lapiedra aporta el lado «humano» prestando su voz a uno de los personajes.
| etiquetas: apolonia lapiedra , ia , porno , cine adulto , tecnología
Largas, jijijiji
Y si me apuras, lo haces sin PC, que puedes alquilarte un h200 por pocos euros la hora, y con una o dos horas te haces muchos minutos en 1080p, horas en 720p
Su proyecto más ambicioso es no dar un palo al agua.
Son todas fichajes de Ramiro Lapiedra, que las iba cazando jovencitas e incorporándolas al nauseabundo mundo del porno.