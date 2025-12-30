edición general
La AP-9 sufrirá la cuarta mayor subida del siglo y deja el viaje A Coruña-Vigo en 21,40 euros

La AP-9 sufrirá la cuarta mayor subida del siglo y deja el viaje A Coruña-Vigo en 21,40 euros

La AP-9 volverá a ser una de las autopistas que más suben de España con el cambio de año. El Ministerio de Transportes aprobó ayer un incremento del 4,68 % en sus tarifas, el porcentaje más alto en todas las autopistas estatales junto a la malagueña AP-46 y en el tramo de la AP-7 entre Alicante y Cartagena. Las demás se encarecerán en un 3,64 %. La diferencia viene dada por la factura que todos los usuarios de la AP-9 deben pagar a la concesionaria (Audasa) para compensarle el gasto contraído con las obras de ampliación del puente de Rande y...

