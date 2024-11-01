El anuncio viral del restaurante egipcio App utiliza imágenes reales del ataque entre Irán e Israel y provoca una fuerte reacción (Eng)

Un restaurante egipcio se ha vuelto viral en redes por usar imágenes reales de ataques de Irán contra Israel en un anuncio publicitario, lo que ha provocado críticas y debate en internet. El anuncio muestra imágenes de misiles iraníes cayendo sobre Tel Aviv. Luego el video transiciona las explosiones a llamas en una sartén, donde se cocina carne y verduras. El objetivo era promocionar comida a la parrilla del restaurante.
| etiquetas: irán , israel , egipto , anunció , viral , restaurante , ataque
Ah espera, que el pueblo elegido no se mezcla con gentiles
Y si no, un tiro en la nuca de un agente del Mosad.