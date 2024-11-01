edición general
El anuncio viral del restaurante egipcio App utiliza imágenes reales del ataque entre Irán e Israel y provoca una fuerte reacción (Eng)

Un restaurante egipcio se ha vuelto viral en redes por usar imágenes reales de ataques de Irán contra Israel en un anuncio publicitario, lo que ha provocado críticas y debate en internet. El anuncio muestra imágenes de misiles iraníes cayendo sobre Tel Aviv. Luego el video transiciona las explosiones a llamas en una sartén, donde se cocina carne y verduras. El objetivo era promocionar comida a la parrilla del restaurante.

#3 carraxe
¿Una fuerte reacción de quién? ¿Es un anuncio antimesita?
#8 Celsar
#8 Celsar
#3 sí, de un restaurante antimesita, para comer de pie.
2 K 31
millanin #11 millanin
#8 Antisionismo no es lo mismo que antisemitismo.
0 K 7
Supercinexin #5 Supercinexin
Jajajajajaja
1 K 28
azathothruna #1 azathothruna *
No es pecado el canibalismo en el islam??
Ah espera, que el pueblo elegido no se mezcla con gentiles
#6 calde
calde #6 calde
Churrasco con sabor a justicia, qué mejor receta puede haber!
0 K 15
Catapulta #2 Catapulta
No sé si ha sido una metida de pata, pero de momento la gente sabe que ahí no deben ir. No sea que una bomba caiga fuera de la sart3én.
#7 NO86
#7 NO86
#2 ¿Una bomba de Israel?
Y si no, un tiro en la nuca de un agente del Mosad.
0 K 7
Malinke #10 Malinke
#2 entiendo lo que dices, pero mayor metedura de pata es apoyar, o no boicotear, a un régimen que pensamos que pueda tirar una bomba, o mandar un agente del Mosad, como te dice #7, por esa tontería.
0 K 11
Tx4 #9 Tx4
#2 Pongo la mano en el fuego de esa sartén a que no ha sido "una metida de pata" :troll:
0 K 11
#4 drstrangelove
Muy top.
0 K 11

