Antonio Resines, ingresado en la UCI tras sus últimos problemas de salud

Antonio Resines ha sufrido un nuevo susto de salud que ha despertado preocupación en su entorno profesional y personal. El actor, de 70 años, ha sido ingresado de urgencia en la UCI del Hospital San Rafael de Madrid, donde ha permanecido varios días debido a un episodio médico cuya gravedad obligó a suspender todas sus actividades durante más de una semana, según ha publicado la revista Semana. Según el citado medio, Resines llegó al centro hospitalario el pasado 13 de noviembre y pasó sus tres primeros días en cuidados intensivos. Posteriorme