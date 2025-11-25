edición general
Antonio Resines, ingresado en la UCI tras sus últimos problemas de salud

Antonio Resines ha sufrido un nuevo susto de salud que ha despertado preocupación en su entorno profesional y personal. El actor, de 70 años, ha sido ingresado de urgencia en la UCI del Hospital San Rafael de Madrid, donde ha permanecido varios días debido a un episodio médico cuya gravedad obligó a suspender todas sus actividades durante más de una semana, según ha publicado la revista Semana. Según el citado medio, Resines llegó al centro hospitalario el pasado 13 de noviembre y pasó sus tres primeros días en cuidados intensivos. Posteriorme

#1 Eukherio
Desde lo del Covid está haciendo más de 5 películas/series cada año, generalmente secundarios. A mí siempre me dio la impresión de que igual quedó tocado y quiere hacer cuanto más dinero mejor mientras pueda. A ver si al final no se estará quitando años con tantos compromisos.
