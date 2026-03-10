edición general
Antonio Naranjo estalla contra Sarah Santaolalla: "A mí no me llama acosador ni Dios"

Antonio Naranjo estalla contra Sarah Santaolalla: "A mí no me llama acosador ni Dios"

El conflicto entre Sarah Santaolalla y Antonio Naranjo, que terminó con la marcha de la activista de En boca de todos sigue siendo uno de los temas principales tratados por el matinal de Cuatro. Este jueves, desde el plató del programa, ha sido la directora de comunicación y eventos de Público, María José Pintor, quien ha expresado su rechazo al trato que Antonio Naranjo ofreció a Santaolalla. Ante esto, el periodista no ha dudado en volver a cargar contra su excompañera. "Sarah siempre defendió este programa y a su equipo, y a muchos...

| etiquetas: television , santaolalla , naranjo
actualidad
13 comentarios
actualidad
sotillo #2 sotillo
Acosador
Firmado Dios
5 K 59
#3 PerritaPiloto
Pues ya se lo ha llamado. Le recomiendo una tila y que se haga mirar lo de la alta testosterona.
1 K 27
pitercio #13 pitercio *
Gilipollas eres un rato. Y tío payaso. Si divides todo lo payaso que eres entre infinito, te da tres.
0 K 20
YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo
Toni, no hace falta, ya que esto no es Trumplandia ni es Irán, es decir, no vives en una teocracia. Entonces lo de "acosador" te lo diría llegado el caso un juzgado conforme a leyes democráticas, no ningún tribunal que se autoconsidere intérprete de designios divinos. de nada!
0 K 12
#12 DatosOMientes
#11 ¿Te está dando un aneurisma? Busca un médico.
0 K 11
#8 DatosOMientes
Qué hartura con SaraH Santaolalla.
Mira que no ser como la H que se pone en el nombre...
0 K 11
Veo #9 Veo
#8 Menuda obsesión que tenéis con ella... la noticia va sobre lo que ha dicho el menda este de Naranjo, no Santaolalla.

Así que técnicamente está como la hache, callada.
#9 Veo
#10 DatosOMientes
#9 Debería haber estado así hace un par de semanas. Así, no tendría el brazo en cabestrillo y no tendríamos todas estas irrelevantes noticias.
0 K 11
Veo #11 Veo
#10 Y que no se ponga minifalda!!! que va provocando!!! unga unga!!!
#10 Veo
#7 Leon_Bocanegra
Jajajsjsjas pero que ya te lo han llamado, pedazo de lameculos! .

Pobre criatura.
0 K 10
oceanon3d #4 oceanon3d *
Este tipejo ha hecho su forma de vivir ser un arrastrado inmoral y mediocre a mas no poder. Por un salario es solo la voz de su amo, y no es un perro de guardia sino un caniche chillón.

Mas pena que asco me da a estas alturas. Fuerte patada en los huevos tiene. :troll:
0 K 8
#5 Bravok1 *
Dijo el fantoche baboso acosador de mierda...
0 K 7
#6 beltraneja
No me había enterado y el redactor de 20minutos pone su parte para que siga así, vaya dispersión mental y qué discurso más enredado.
Aquí mismo se entiende mejor:
www.lavanguardia.com/television/20260310/11486241/tenso-enfrentamiento

Pero en ninguno de los dos sitios pone si el parte de lesiones dice que tiene que llevar cabestrillo o no. Si tiene razón ella y lo pone, ha sido una encerrona del programa como denuncia. Que tiene toda la pinta de ser verdad, porque es una cosa bastante fácil de comprobar por el presentador si hubiera querido.
0 K 7

