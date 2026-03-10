Antonio Naranjo estalla contra Sarah Santaolalla: "A mí no me llama acosador ni Dios"

El conflicto entre Sarah Santaolalla y Antonio Naranjo, que terminó con la marcha de la activista de En boca de todos sigue siendo uno de los temas principales tratados por el matinal de Cuatro. Este jueves, desde el plató del programa, ha sido la directora de comunicación y eventos de Público, María José Pintor, quien ha expresado su rechazo al trato que Antonio Naranjo ofreció a Santaolalla. Ante esto, el periodista no ha dudado en volver a cargar contra su excompañera. "Sarah siempre defendió este programa y a su equipo, y a muchos...
Firmado Dios
Mira que no ser como la H que se pone en el nombre...
Así que técnicamente está como la hache, callada.
Pobre criatura.
Mas pena que asco me da a estas alturas. Fuerte patada en los huevos tiene.
Aquí mismo se entiende mejor:
Pero en ninguno de los dos sitios pone si el parte de lesiones dice que tiene que llevar cabestrillo o no. Si tiene razón ella y lo pone, ha sido una encerrona del programa como denuncia. Que tiene toda la pinta de ser verdad, porque es una cosa bastante fácil de comprobar por el presentador si hubiera querido.