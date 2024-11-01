edición general
Antonio Maíllo: "No tenemos que hablar ya más de unidad de la izquierda, ese discurso está agotado"

Antonio Maíllo, este viernes en una entrevista en Radio Nacional de España: “Si hay organizaciones que pretenden ir solas, cero melancolías y cero nostalgias”, ha dicho Maíllo sobre Podemos, aunque sin mencionarlos de manera explícita. “No tenemos que hablar ya más de unidad de la izquierda, yo hago mi autocrítica[...]pero es verdad que ese discurso está ya agotado. De lo que se trata es de que obedecemos el mandato de los sectores progresistas que nos piden un proyecto unitario pero empezamos a hacer propuestas”, ha sentenciado el líder de IU.

tul #1 tul
mejor solos que mal acompañados por el psoe y los que viven muy comodos a su vera chupando de la pirugua.
3 K 53
Torrezzno #4 Torrezzno
#1 Amen. De verdad que lo creo asi. El ciclo del PSOE, PP está casi agotado. Se deben a sus votantes boomers, gente que estaba viva cuando ocurrió la transición. Están muy desgastados y con la credibilidad por los suelos por todos los casos de corrupción sistemica. Hace falta partidos modernos con soluciónes modernas a los problemas de hoy dia, que no hayan sido tocados por la lacra de la corrupción y que se enfrenten dialecticamente a la vieja guardia.
0 K 20
Asimismov #10 Asimismov
#4 Hace falta partidos modernos con soluciónes modernas a los problemas de hoy dia, ... como el Partido Comunista Chino?
0 K 12
Torrezzno #12 Torrezzno
#10 pues vayas a creerte..
0 K 20
Romfitay #5 Romfitay
#1 El problema es que solos son muchos partidos solos. Así no hay manera.

Como digo siempre, el problema de la gente de izquierda es que todos se sienten más listos que el resto. En la derecha son disciplinados y tienen estómagos calientes.
0 K 12
tul #6 tul
#5 claro que la hay, se llaman coaliciones.
El problema de la derecha es que son cuatro malnacidos dirigiendo a una piara borregos que lo mismo les aplauden por robar las pensiones que por deslocalizar toda tu industria en el extranjero.
1 K 25
#3 luckyy *
Gran parte del problema de la unión de la izquierda es IU y todo el aparataje de apesebrados que la conforman.
Por otra parte, si Yolanda trató de cargarse a Podemos, no es de extrañar que estos no quieran saber nada de sumar.
2 K 35
Ukchay #9 Ukchay *
Podemos va a seguír esta linea de vetar a sumar (personalizando en yolanda), porque su estrategia es la de mostrarse como una fuerza que no se alinea con el gobierno y evitar así el desgaste que puede provocar la corrupción del psoe, así como el impacto de decisiones politicas hechas en el gobierno.

Por otro lado en muchos de los partidos que componen sumar la sensación es que la imposición de Irene no es beneficiosa y provocará conflictos internos. Y para podemos Irene debe de ir como cabeza…   » ver todo el comentario
1 K 24
frg #11 frg
Podemos se ha convertido en un caballo de troya, una caricatura de lo que dijeron que iban a ser.
1 K 24
Doisneau #2 Doisneau *
Izquierda Unida quiere dejar de hablar de la unidad de la izquierda estatal en un momento en el que todo apunta a que Podemos no está dispuesto a concurrir en una candidatura con la formación de
Yolanda Díaz.

Detalle bastante importante del primer parrafo de la noticia que por lo que sea no esta en la entradilla. No tiene sentido hablar de unidad de la Izquierda porque podemos lleva año y medio con la rabieta y no van a negociar todo lo que no sea que ellos lideren la izquierda.
0 K 14
#8 DenisseJoel
¿Acaban de ir en coalición con Podemos en Extremadura, y pretenden que el electorado a nivel estatal los considere una propuesta independiente y seria?
0 K 11
CharlesBrowson #7 CharlesBrowson
Si, el todos somos iguales pero....llevado a nivel fariseismo over 9000
0 K 7

