Antonio Maíllo: "No tenemos que hablar ya más de unidad de la izquierda, ese discurso está agotado"

Antonio Maíllo, este viernes en una entrevista en Radio Nacional de España: “Si hay organizaciones que pretenden ir solas, cero melancolías y cero nostalgias”, ha dicho Maíllo sobre Podemos, aunque sin mencionarlos de manera explícita. “No tenemos que hablar ya más de unidad de la izquierda, yo hago mi autocrítica[...]pero es verdad que ese discurso está ya agotado. De lo que se trata es de que obedecemos el mandato de los sectores progresistas que nos piden un proyecto unitario pero empezamos a hacer propuestas”, ha sentenciado el líder de IU.