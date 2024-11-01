Antonio Maíllo: "No tenemos que hablar ya más de unidad de la izquierda, ese discurso está agotado"

Antonio Maíllo, este viernes en una entrevista en Radio Nacional de España: “Si hay organizaciones que pretenden ir solas, cero melancolías y cero nostalgias”, ha dicho Maíllo sobre Podemos, aunque sin mencionarlos de manera explícita. “No tenemos que hablar ya más de unidad de la izquierda, yo hago mi autocrítica[...]pero es verdad que ese discurso está ya agotado. De lo que se trata es de que obedecemos el mandato de los sectores progresistas que nos piden un proyecto unitario pero empezamos a hacer propuestas”, ha sentenciado el líder de IU.
Como digo siempre, el problema de la gente de izquierda es que todos se sienten más listos que el resto. En la derecha son disciplinados y tienen estómagos calientes.
El problema de la derecha es que son cuatro malnacidos dirigiendo a una piara borregos que lo mismo les aplauden por robar las pensiones que por deslocalizar toda tu industria en el extranjero.
Por otra parte, si Yolanda trató de cargarse a Podemos, no es de extrañar que estos no quieran saber nada de sumar.
Por otro lado en muchos de los partidos que componen sumar la sensación es que la imposición de Irene no es beneficiosa y provocará conflictos internos. Y para podemos Irene debe de ir como cabeza… » ver todo el comentario
Yolanda Díaz.
Detalle bastante importante del primer parrafo de la noticia que por lo que sea no esta en la entradilla. No tiene sentido hablar de unidad de la Izquierda porque podemos lleva año y medio con la rabieta y no van a negociar todo lo que no sea que ellos lideren la izquierda.