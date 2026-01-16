edición general
Antonio Maíllo da a Sumar por amortizado y pide nuevas coaliciones para este ciclo político

Antonio Maíllo da a Sumar por amortizado y pide nuevas coaliciones para este ciclo político

El líder de IU asume que la izquierda tendrá que recomponerse de cara a la siguientes elecciones generales

rendri #4 rendri
La eterna búsqueda de la verdadera izquierda. Encontrar el santo grial o un unicornio es mas facil que montar una coalición de izquierdas que funcione, ilusione y apetezca votar sin taparte la nariz
EvilPreacher #3 EvilPreacher
Tiene razón, ya ha cumplido el papel para el que se creo: llevar a Podemos a la irrelevancia.
CharlesBrowson #2 CharlesBrowson
Que se recompongan? Será que se refunden, aunque después mejor, no tiene salvación.
