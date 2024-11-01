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¿Es antinatural tomar vitamina B12?

¿Es antinatural tomar vitamina B12?

La tierra es la principal fuente de dicha vitamina; así, si viviésemos hace 300 años, nuestras uñas, así como todos los alimentos que tomásemos tendrían suficiente B12, sin embargo la higiene actual, así como el uso masivo de sustancias químicas en la agricultura provocan una clara disminución en nuestro ingreso de dicha vitamina. Las vacas poseen B12 en sus músculos porque comen hierba y arrancan restos de tierra que contienen microorganismos productores de B12 (los mismos que producen la B12 de los suplementos o alimentos fortificados).

| etiquetas: antinatural , vitamina b12 , nutrición , dieta vegana , suplementación
3 1 0 K 73 Nutrición
7 comentarios
3 1 0 K 73 Nutrición
#3 rystan
La B12 es necesaria para la producción de mielina, algo que el artículo no dice. La absorción de B12 empeora con la edad y hay medicamentos que la bloquean. La falta de mielina produce deterioro cognitivo, principalmente pérdida de memoria. Se cree que la mitad de la gente que padece de depresión, en realidad tienen carencia de vitamina B12.
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Mauro_Nacho #2 Mauro_Nacho
Esta pregunta no es ninguna tontería. Siempre cuando dices que eres vegano y que tomas vitamina B12 lo ven como antinatural. Pero el hecho es que el ganado estabulado le tienen que dar vitamina B12, porque como de lo contrario no podrían obtenerla porque la producen las bacterias que están en la tierra.
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BastardWolf #5 BastardWolf *
#2 pues que tonteria. Muchas personas toman alguna suplementación de algo que no les llega de la dieta o que no producen lo suficiente de forma natural (como por ejemplo la vitamina D). Lo antinatural es que tu cuerpo tenga una carencia (por el motivo que sea) y no la compenses tu tomandola como suplemento. Ya veras como a la larga el cuerpo se resentirá.

La próxima vez les respondes: pues yo solo tomo acido acetilsalicílico comiendo corteza de sauce, porque la aspirina me parece antinatural
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Stash #6 Stash *
#5 Con eso no te llega, la corteza solo tiene el ácido. Te toca "acetilar" y eso solo con vinagre no sale. Ya no te sirve.
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BastardWolf #7 BastardWolf
#6 bueno pero tu me has entendido. Toda esa gente que le estará diciendo que es antinatural tomar un suplemento seguro que toma medicamentos, drogas, o simplemente cosas que han sido desnaturalizadas de una manera u otra. Se quieren meter con el porque les parece una mierda de dieta y punto
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manbobi #4 manbobi *
Lo antinatural para nosotros es no tomarla. Lo mismo les pasa a los gorilas, y quien quiera buscarlo que mire de dónde la obtienen.
Por lo demás hay una vieja discusión con el que envía, para el que la quiera buscar.
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#1 PerritaPiloto
Replanteamos la pregunta ¿Es antinatural no morirse de tétanos?
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menéame