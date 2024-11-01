·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
6691
clics
Un gamer chino paso dos años sin salir de la habitación del hotel [ENG]
5987
clics
Un agricultor encuentra un poderoso e ilegal método para capturar aves colocado en su finca y da una lección
3394
clics
El trágico final de una de las bandas más importantes del rock y cuyo legado continúa cuatro décadas después
4007
clics
La Unión Europea y Canadá instan a todos los viajeros a llevar un teléfono desechable en viajes internacionales
3971
clics
Opus 4.5 es el primer modelo que realmente me hace temer por mi trabajo [ENG]
más votadas
622
Francesca Albanese, figura de moda en Italia y vetada en cualquier banco por las sanciones de Trump
724
Israel operó durante años para influir en la justicia española contra la jurisdicción universal
391
Anna's Archive se descarga 300 Tb de música de Spotify, 86 millones de canciones, el 99.6% de lo que es escuchado y los pondrá a disposición pública en torrents
405
Cloudflare acusa al Gobierno español de pasividad por no proteger los derechos de los internautas y dejar que LaLiga bloquee IPs
309
Fallece la periodista Patricia López, clave en las investigaciones sobre las cloacas del Estado
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
15
meneos
294
clics
Anthony Joshua noquea a Jake Paul y le rompe la mandíbula en el millonario combate de Netflix
El excampeón de los pesos pesados logró el nocaut en el sexto asalto ante el 'youtuber' en Miami.
|
etiquetas
:
anthony joshua
,
jake paul
,
ko
,
mandíbula rota
,
boxeo
,
youtuber
12
3
3
K
92
actualidad
19 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
12
3
3
K
92
actualidad
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#16
Verdaderofalso
*
#11
este es uno
#15
ves en sus ojos que sabe que es el último que le da
2
K
49
#17
themarquesito
#16
Ese meme es muy bueno. Lo de Albert Westphal que decía en el otro comentario (el combate duró un solo asalto):
www.youtube.com/watch?v=OMniB_RcscE
0
K
20
#18
Eukherio
#17
Es que Jake Paul terminó la pelea conectando 16 golpes. Sale básicamente a un acierto por minuto de pelea. Si llega a querer intercambiar golpes desde el primer momento no llegaba al segundo asalto.
1
K
28
#5
Eukherio
Fue un aburrimiento, y eso que lo vi al día siguiente aprovechando que tengo Netflix. Jake Paul estaba jugando a hacer tiempo pa poder decir que duró varios asaltos contra un boxeador de verdad.
3
K
48
#7
themarquesito
#5
Jake Paul estaba correteando por el ring como Albert Westphal después de que Sonny Liston le diese la primera hostia. Además, lo de Paul haciendo como que se resbalaba y se agarraba a las piernas de Joshua continuamente fue patético.
Si hubiera intentado boxear de verdad, Paul habría acabado como Ngannou.
2
K
43
#9
Verdaderofalso
*
#8
#7
#6
#5
el meme de Joshua en el segundo antes de soltarle la hostia que le partió la mandíbula es sublime
5
K
81
#11
themarquesito
*
#9
Eso me lo he perdido
#10
En EspaBox, Marca y otros sitios lleva mucho tiempo siendo común, igual que en su día "orsay" era una forma corriente de referirse al fuera de juego
0
K
20
#13
tul
#11
parece que su dia continua hasta la actualidad
dle.rae.es/órsay
somos una colonia, hasta las instituciones que pagamos entre todos juegan a favor de la conquista cultural de la metropoli.
0
K
15
#15
Eukherio
#9
Los dos ángulos son graciosos: él descojonándose y Jake Paul con cara de miedo, seguramente pensando que le iba a arrancar la cabeza.
0
K
8
#4
Vodker
Un boxeador contra un youtuber fantoche. No se podía saber cómo acaba.
3
K
37
#6
Equidislate
Y no le ha reventado el alma de casualidad, vaya directo totalmente descubierto a placer. Casi le arranca la cabeza.
2
K
32
#14
Eukherio
#6
Yo creo que Jake Paul, después de darle a Joshua una hostia directa en la cara y no llegar ni a moverlo ya debió intuir que no iba a llegar a los puntos.
2
K
28
#10
tul
joder, la rae acepta nocaut jajajaja su puta madre
dle.rae.es/nocaut
1
K
27
#2
XXguiriXX
Mayor información de la vergüenza en la que se está convirtiendo el boxeo profesional
www.espn.com/boxing/story/_/id/47346918/jake-paul-anthony-joshua-not-s
1
K
26
#1
Mosquitón
*
Y dice (el que perdió, y que sabía que no tenía ninguna posibilidad, que ha cumplido un sueño. Como decía... Grande Darwin.
2
K
26
#8
El_Tio_Istvan
Qué hostia, como decía Rita Barberá... Le da hasta un poco de reparo dársela.
1
K
22
#19
salteado3
*
"los
fanático
no pagaron para ver esta porquería".
Otro false Friend de libro. En español
fanatics
son los aficionados, seguidores, forofos o fans.
Un fanático de algo tiene connotación obsesiva, exagerada, no es un seguidor de un deporte o deportista.
0
K
12
#12
kinz000
Con la izquierda le sujeta un momento la mano para reventarle la boca después con la derecha qué ostia, que ostia.
0
K
10
#3
kosako
No conozco a ninguno y me la suda bien gorda el tema.
Pero puestos a hablar de programas de Netflix del palo.. habilidad física 100!. Drama, musculatura y cansancio! Qué más queréis
0
K
10
Ver toda la conversación (
19
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
#15 ves en sus ojos que sabe que es el último que le da
www.youtube.com/watch?v=OMniB_RcscE
Si hubiera intentado boxear de verdad, Paul habría acabado como Ngannou.
#10 En EspaBox, Marca y otros sitios lleva mucho tiempo siendo común, igual que en su día "orsay" era una forma corriente de referirse al fuera de juego
somos una colonia, hasta las instituciones que pagamos entre todos juegan a favor de la conquista cultural de la metropoli.
Otro false Friend de libro. En español fanatics son los aficionados, seguidores, forofos o fans.
Un fanático de algo tiene connotación obsesiva, exagerada, no es un seguidor de un deporte o deportista.
Pero puestos a hablar de programas de Netflix del palo.. habilidad física 100!. Drama, musculatura y cansancio! Qué más queréis