Anthony Joshua noquea a Jake Paul y le rompe la mandíbula en el millonario combate de Netflix

El excampeón de los pesos pesados logró el nocaut en el sexto asalto ante el 'youtuber' en Miami.

Verdaderofalso #16 Verdaderofalso *
#11 este es uno

#15 ves en sus ojos que sabe que es el último que le da  media
themarquesito #17 themarquesito
#16 Ese meme es muy bueno. Lo de Albert Westphal que decía en el otro comentario (el combate duró un solo asalto):
www.youtube.com/watch?v=OMniB_RcscE
#18 Eukherio
#17 Es que Jake Paul terminó la pelea conectando 16 golpes. Sale básicamente a un acierto por minuto de pelea. Si llega a querer intercambiar golpes desde el primer momento no llegaba al segundo asalto.
#5 Eukherio
Fue un aburrimiento, y eso que lo vi al día siguiente aprovechando que tengo Netflix. Jake Paul estaba jugando a hacer tiempo pa poder decir que duró varios asaltos contra un boxeador de verdad.
themarquesito #7 themarquesito
#5 Jake Paul estaba correteando por el ring como Albert Westphal después de que Sonny Liston le diese la primera hostia. Además, lo de Paul haciendo como que se resbalaba y se agarraba a las piernas de Joshua continuamente fue patético.
Si hubiera intentado boxear de verdad, Paul habría acabado como Ngannou.
Verdaderofalso #9 Verdaderofalso *
#8 #7 #6 #5 el meme de Joshua en el segundo antes de soltarle la hostia que le partió la mandíbula es sublime xD
themarquesito #11 themarquesito *
#9 Eso me lo he perdido
#10 En EspaBox, Marca y otros sitios lleva mucho tiempo siendo común, igual que en su día "orsay" era una forma corriente de referirse al fuera de juego
tul #13 tul
#11 parece que su dia continua hasta la actualidad dle.rae.es/órsay
somos una colonia, hasta las instituciones que pagamos entre todos juegan a favor de la conquista cultural de la metropoli.
#15 Eukherio
#9 Los dos ángulos son graciosos: él descojonándose y Jake Paul con cara de miedo, seguramente pensando que le iba a arrancar la cabeza.
Vodker #4 Vodker
Un boxeador contra un youtuber fantoche. No se podía saber cómo acaba.
#6 Equidislate
Y no le ha reventado el alma de casualidad, vaya directo totalmente descubierto a placer. Casi le arranca la cabeza. o_o
#14 Eukherio
#6 Yo creo que Jake Paul, después de darle a Joshua una hostia directa en la cara y no llegar ni a moverlo ya debió intuir que no iba a llegar a los puntos.
tul #10 tul
joder, la rae acepta nocaut jajajaja su puta madre dle.rae.es/nocaut
#2 XXguiriXX
Mayor información de la vergüenza en la que se está convirtiendo el boxeo profesional www.espn.com/boxing/story/_/id/47346918/jake-paul-anthony-joshua-not-s
#1 Mosquitón *
Y dice (el que perdió, y que sabía que no tenía ninguna posibilidad, que ha cumplido un sueño. Como decía... Grande Darwin.
El_Tio_Istvan #8 El_Tio_Istvan
Qué hostia, como decía Rita Barberá... Le da hasta un poco de reparo dársela. :palm:
salteado3 #19 salteado3 *
"los fanático no pagaron para ver esta porquería".

Otro false Friend de libro. En español fanatics son los aficionados, seguidores, forofos o fans.

Un fanático de algo tiene connotación obsesiva, exagerada, no es un seguidor de un deporte o deportista.
kinz000 #12 kinz000
Con la izquierda le sujeta un momento la mano para reventarle la boca después con la derecha qué ostia, que ostia.
kosako #3 kosako
No conozco a ninguno y me la suda bien gorda el tema.

Pero puestos a hablar de programas de Netflix del palo.. habilidad física 100!. Drama, musculatura y cansancio! Qué más queréis
