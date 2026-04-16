¿Antecedentes penales, policiales o informes? Desmentimos los bulos de Feijóo sobre la regularización de migrantes

"No tiene ningún sentido que un inmigrante con antecedentes policiales pueda seguir conviviendo en nuestro país. Y el Gobierno ha dicho muy claramente que con informes policiales, con antecedentes policiales, se va a regularizar a ese inmigrante; un inmigrante que ha delinquido, que ha abusado de una mujer o ha robado a un ciudadano", decía el líder del PP.
"No tiene ningún sentido que un político con antecedentes policiales pueda seguir conviviendo en nuestro país"
Ha robado a todos los que van a ser nuestros conciudadanos y han traicionado a la patria que nos va a acoger, indicaba la población inmigrante preocupada por el nivel de corrupción existente en la política española.
Ahora bien, Feijoo no se equivoca: manipula intencionadamente.
O eso, o se acababa de levantar de la siesta