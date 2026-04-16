¿Antecedentes penales, policiales o informes? Desmentimos los bulos de Feijóo sobre la regularización de migrantes

"No tiene ningún sentido que un inmigrante con antecedentes policiales pueda seguir conviviendo en nuestro país. Y el Gobierno ha dicho muy claramente que con informes policiales, con antecedentes policiales, se va a regularizar a ese inmigrante; un inmigrante que ha delinquido, que ha abusado de una mujer o ha robado a un ciudadano", decía el líder del PP.

MiguelDeUnamano #3 MiguelDeUnamano
Siendo sobre los bulos de Feijóo tendrán que actualizarla cada media hora.
#2 KaBeKa
La frase debería de ser:
"No tiene ningún sentido que un político con antecedentes policiales pueda seguir conviviendo en nuestro país"
Ha robado a todos los que van a ser nuestros conciudadanos y han traicionado a la patria que nos va a acoger, indicaba la población inmigrante preocupada por el nivel de corrupción existente en la política española.
pax0r #5 pax0r
#2 si te pones a echar a políticos corruptos y ladrones te quedas solo
Spirito #4 Spirito
La gente confunde antecedentes policiales con antecedentes penales. Uno puede tener un antecedente policial y, sin embargo, ser o resultar inocente.

Ahora bien, Feijoo no se equivoca: manipula intencionadamente.
Thornton #6 Thornton
#4 Feijoo no se equivoca: manipula intencionadamente.

O eso, o se acababa de levantar de la siesta :-D
