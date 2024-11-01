Un año de prisión por sustracción internacional de menores para la madre que secuestró a sus hijos para no vacunarlos contra el Covid

La madre que secuestró a sus dos hijos menore para evitar que fuesen vacunados, ha sido condenada a 1 año por un delito de sustracción internacional de menores. El magistrado ha estimado que la mujer ha incurrido en la eximente incompleta de miedo insuperable. La defensa de la pidió que también se le estimara el desconocimiento de la ilicitud de su actuación, pero el magistrado argumenta que "es casi descabellado" pensar que la acusada no supiera que trasladarse con sus hijos sin conocimiento del padre conllevara consecuencias penales