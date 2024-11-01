Un año de prisión por sustracción internacional de menores para la madre que secuestró a sus hijos para no vacunarlos contra el Covid

La madre que secuestró a sus dos hijos menore para evitar que fuesen vacunados, ha sido condenada a 1 año por un delito de sustracción internacional de menores. El magistrado ha estimado que la mujer ha incurrido en la eximente incompleta de miedo insuperable. La defensa de la pidió que también se le estimara el desconocimiento de la ilicitud de su actuación, pero el magistrado argumenta que "es casi descabellado" pensar que la acusada no supiera que trasladarse con sus hijos sin conocimiento del padre conllevara consecuencias penales
| etiquetas: sustracción de menores , vacuna , covid , sevilla
Ahora la estupidez es un eximente.
Artículo 6.1 del Código Civil español, que establece: "La ignorancia de las Leyes no excusa de su cumplimiento". Este principio jurídico fundamental (*Ignorantia juris non excusat o *ignorantia legis neminem excusat) significa que no saber que una norma existe o qué dice no te libra de las consecuencias legales si la infringes, ya que se presume que las leyes son conocidas por todos una vez promulgadas, aunque hay matices y excepciones específicas que la propia ley puede determinar, como el error de derecho.
Supongo que en "matices y excepciones específicas" está la clave.
Artículo 20. (Código Penal)
Están exentos de responsabilidad criminal:
6.º El que obre impulsado por miedo insuperable
Siguiendo esa tónica, artículo 14 del Código Penal:
"El error invencible sobre un hecho constitutivo de la infracción penal excluye la responsabilidad criminal."
cc #11
Entiendo que es una tara personal.
(Suena contencioso pero no lo es, es curiosidad genuina)
Muchísimos “culpables” quedarían libres, pero… en una justicia que se dice garantista, no debería ser lo normal?
La idea de condenar a inocentes por ser laxo con las pruebas, me aterra.
Supongo que es un debate más filosófico que otra cosa
Yo creo que sí es garantista con los principios procesales, pero pienso que se tiende a tomar que el garantismo de las pruebas implica no la cadena de custodia, sino que sólo caben análisis sesudísimos y científicos de… » ver todo el comentario
Mis diez
Yo le tengo un miedo insuperable a pagar impuestos. Otro lo tendrá a CEOs de empresas de seguros. Y alguno se lo tendrá a homosexuales o moros.