edición general
16 meneos
23 clics
Un año de prisión por sustracción internacional de menores para la madre que secuestró a sus hijos para no vacunarlos contra el Covid

Un año de prisión por sustracción internacional de menores para la madre que secuestró a sus hijos para no vacunarlos contra el Covid

La madre que secuestró a sus dos hijos menore para evitar que fuesen vacunados, ha sido condenada a 1 año por un delito de sustracción internacional de menores. El magistrado ha estimado que la mujer ha incurrido en la eximente incompleta de miedo insuperable. La defensa de la pidió que también se le estimara el desconocimiento de la ilicitud de su actuación, pero el magistrado argumenta que "es casi descabellado" pensar que la acusada no supiera que trasladarse con sus hijos sin conocimiento del padre conllevara consecuencias penales

| etiquetas: sustracción de menores , vacuna , covid , sevilla
13 3 2 K 152 actualidad
20 comentarios
13 3 2 K 152 actualidad
Comentarios destacados:        
g3_g3 #2 g3_g3 *
El magistrado ha estimado que la mujer ha incurrido en la eximente incompleta de miedo insuperable.

Ahora la estupidez es un eximente. :palm:
4 K 62
PasaPollo #3 PasaPollo
#2 Siempre lo fue. Es un tema bonito, porque jurisprudencialmente el miedo no tiene por qué ser causado por algo real. Es una aplicación del teorema de Thomas. Puede causarte miedo insuperable algo completamente irreal. De todas formas y hablando desde fuera, me da aquí que ha sido bastante benévolo.
6 K 84
ChatGPT #4 ChatGPT
#3 y tiene la grandísima "ventaja" que... no se puede medir, no se puede probar científicamente. (más allá de la opinión de un experto, que seguro que como culos, cada uno tiene la suya)
2 K 38
PasaPollo #5 PasaPollo
#4 Sí, también, pero como muchas otras cosas que no son directamente mensurables, como por ejemplo el desconocimiento de que el hecho es ilícito. Y ciertos trastornos y enfermedades mentales también se aprecian o no por un experto, sin prueba científica alguna (más allá de los expertos y peritos, claro).
3 K 47
g3_g3 #7 g3_g3 *
#3 #5 ¿Siempre o mas bien nunca?

Artículo 6.1 del Código Civil español, que establece: "La ignorancia de las Leyes no excusa de su cumplimiento". Este principio jurídico fundamental (*Ignorantia juris non excusat o *ignorantia legis neminem excusat) significa que no saber que una norma existe o qué dice no te libra de las consecuencias legales si la infringes, ya que se presume que las leyes son conocidas por todos una vez promulgadas, aunque hay matices y excepciones específicas que la propia ley puede determinar, como el error de derecho.

Supongo que en "matices y excepciones específicas" está la clave.
0 K 13
#11 ldoes *
#7 aunque hay matices y excepciones específicas que la propia ley puede determinar

Artículo 20. (Código Penal)

Están exentos de responsabilidad criminal:

6.º El que obre impulsado por miedo insuperable

edit: Supongo que en "matices y excepciones específicas" está la clave. equilicuá
0 K 9
PasaPollo #12 PasaPollo *
#7 Siempre. Justo después de lo que has puesto dice el 6.1 CC "El error de derecho producirá únicamente aquellos efectos que las leyes determinen". Es decir, que si las leyes lo determinan el error de derecho puede eximir.

Siguiendo esa tónica, artículo 14 del Código Penal:

"El error invencible sobre un hecho constitutivo de la infracción penal excluye la responsabilidad criminal."

cc #11
4 K 50
ChatGPT #13 ChatGPT *
#5 sí, es algo que en mi cabeza binaria no cabe. Se que el mundo es gris, pero jamás comprenderé cómo la justicia puede tener en cuenta “pruebas” que son bastante subjetivas (y muchas veces derivadas de convenciones sociales)

Entiendo que es una tara personal.
0 K 11
PasaPollo #14 PasaPollo
#13 Así ha sido siempre. Pensemos lo siguiente: el ADN tiene tres telediarios como quien dice, las huellas dactilares son bastante mayores pero fáciles de evitar, y las grabaciones fotográficas y de vídeo van a perder muchísimo peso con esto de la IA. Se viene, creo, cada vez más un mayor valor probatorio a las pruebas testificales (como ha sido en el 99,9 % de nuestra historia).
1 K 25
ChatGPT #15 ChatGPT
#14 sí, veo que es así, pero ni lo comparto ni lo comprendo
0 K 11
PasaPollo #16 PasaPollo
#15 ¿Y qué alternativa sugieres?

(Suena contencioso pero no lo es, es curiosidad genuina)
0 K 15
ChatGPT #17 ChatGPT *
#16 nono, si no tengo solución. Con mi método (solo pruebas cientificas unívocas) habría poquísimas condenas.
Muchísimos “culpables” quedarían libres, pero… en una justicia que se dice garantista, no debería ser lo normal?

La idea de condenar a inocentes por ser laxo con las pruebas, me aterra.

Supongo que es un debate más filosófico que otra cosa
0 K 11
PasaPollo #18 PasaPollo *
#17 Sí, es un buen debate. Yo creo que la gente cree que la justicia es "demasiado" garantista porque tienen una idea muy "de CSI" de cómo funciona, y luego, cuando investigan un poco, se escandalizan de lo "poco" garantista que realmente es.

Yo creo que sí es garantista con los principios procesales, pero pienso que se tiende a tomar que el garantismo de las pruebas implica no la cadena de custodia, sino que sólo caben análisis sesudísimos y científicos de…   » ver todo el comentario
3 K 45
ChatGPT #19 ChatGPT *
#18 no pudo tomarme a mal tus comentarios, siempre bien argumentados, educados y coherentes.

Mis diez
1 K 26
PasaPollo #20 PasaPollo
#19 No siempre, que yo también tengo mis prontos. Pero lo mismo digo. No has dicho ninguna tontería. Es algo muy complejo.
0 K 15
devilinside #6 devilinside
#3 Generosamente benévolo en mi opinión
1 K 27
PasaPollo #8 PasaPollo
#6 Sí. No me dan mucha pena los antivacunas que joden a sus hijos, la verdad. Al menos no la apreció completa. Yo no la habría apreciado, pero bueno, quién sabe cómo se desarrolló el asunto.
2 K 35
devilinside #10 devilinside
#8 Supongo que dependería del nivel de histeria y estupidez que demostrase la señora acusada en la vista
1 K 27
Andreham #9 Andreham
Lo del miedo insuperable es un colador bien guapo.

Yo le tengo un miedo insuperable a pagar impuestos. Otro lo tendrá a CEOs de empresas de seguros. Y alguno se lo tendrá a homosexuales o moros.
0 K 8
#1 Nasser
A mi me parece una situación que debe ser tratada por psiquiatras, si nos atenemos al artículo, a menos de que haya otras situaciones que desconocemos
0 K 6

menéame