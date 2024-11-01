edición general
El año de los PIGAS: las macrocorporaciones se adueñan de Aragón

Los centros de datos ya aprobados por el Gobierno de Aragón liderado por Azcón, necesitan “6.970Mw, seis veces el consumo energético de todo Aragón”. Además, la desproporción entre empleo generado y electricidad consumida es brutal: como ejemplo, el último PIGA aprobado para tres centros de datos de SAMCA en Luceni, “prevé consumir el 25% de la electricidad que consumió” todo el país en 2024, pero sólo creará “el 0,000454% del empleo”.

7 comentarios
#1 Pitchford
Quizá podría haber IAs que solo funcionen y consuman electricidad cuando haya exceso de electricidad renovable barata. Plan ChatGPT renovable, barato y ecológico..

Uge1966 #6 Uge1966
#4 Ya, pero entonces ya no tiene mérito... :-D

Uge1966 #3 Uge1966
(Si no tengo ni idea de qué cosa son los PIGAS, la noticia no es para mi). :-|

manc0ntr0 #4 manc0ntr0
#3 no hay nada como leer para salir de la ignorancia

cromax #5 cromax *
#3 Plan de Interés General para Aragón.
Es como una autopista a nivel burocrático en que todos los trámites se hacen mucho más fáciles y estas libre de las tasas iniciales.
En la práctica es un traje a medida para grandes empresas.

Uge1966 #7 Uge1966
#5 Pues eso. No es para mi.

ElBeaver #2 ElBeaver
todo mal


