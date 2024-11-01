El año de los PIGAS: las macrocorporaciones se adueñan de Aragón

Los centros de datos ya aprobados por el Gobierno de Aragón liderado por Azcón, necesitan “6.970Mw, seis veces el consumo energético de todo Aragón”. Además, la desproporción entre empleo generado y electricidad consumida es brutal: como ejemplo, el último PIGA aprobado para tres centros de datos de SAMCA en Luceni, “prevé consumir el 25% de la electricidad que consumió” todo el país en 2024, pero sólo creará “el 0,000454% del empleo”.