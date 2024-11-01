El año 2026 contará con 12 días festivos, 9 comunes en toda España

El calendario laboral de 2026 recoge un total de 12 días festivos, de los que 9 se celebrarán de forma conjunta en toda España. A estos 12 días se suman dos festivos locales fijados por cada ayuntamiento, hasta un total de 14 días festivos.
Sugiero que España sea un Estado laico, y dejemos de entregar miles de millones de euros de dinero público a la iglesia católica.
Ahora, si haces el favor, contesta a la pregunta: ¿qué sugieres hacer con los festivos?
Gracias.
Y el 7 de octubre es el día del Rosario, que ya es festivo local en algunos sitios, por ejemplo en A Coruña solía serlo y, con ella, arrastra a muchos otros municipios también.
Mira tú, que en Madrid ya tienen el 2 de mayo, qué cosas.
Aquí los festivos, o para todos o para ninguno,
Propongo añadir como festivos el Ramandan, Hanuka, el año nuevo chino, el cumpleaños de Buda y la onomástica de Obi Wan Kenobi, todos festivos a mayores del santoral festivo cristiano. Y un día festivo dedicado a Lutero, a Cavino y otro a Arrio.
Que bien explicado, europa press, una agencia de noticias cuasi oficial.
Son doce días de fiesta, 9 nacionales, uno autonómico y dos locales. 9+1+2=12.
Ah, y son los mismos que todos los años, 12 en total. Si alguno cae en domingo se pasa al Lunes o se pone una fiesta de las móviles.