El año 2026 contará con 12 días festivos, 9 comunes en toda España

El calendario laboral de 2026 recoge un total de 12 días festivos, de los que 9 se celebrarán de forma conjunta en toda España. A estos 12 días se suman dos festivos locales fijados por cada ayuntamiento, hasta un total de 14 días festivos.

Beltenebros
#3
Sugiero que España sea un Estado laico, y dejemos de entregar miles de millones de euros de dinero público a la iglesia católica.
Tensk
#4 Qué buena pinta tienen esas reinetas y esas golden que traes, oiga.

Ahora, si haces el favor, contesta a la pregunta: ¿qué sugieres hacer con los festivos?

Gracias.
Jaime131
#4 Estoy de acuerdo con que no se dé ni un euro a ninguna religión. Lo importante de los festivos es no tener que trabajar, me da igual cómo se llamen.
Beltenebros
Cómo se nota que realmente no vivimos en un Estado aconfesional. No hay más que ver cuáles son varios de los festivos. Tenemos mucho que avanzar en esta cuestión.
Tensk
#2 ¿Qué sugieres? ¿Un cambio de festivos al estilo revolución francesa que luego ni dios (pun not intended) querría seguir?
plutanasio
#3 lo suyo es hacer como la mayoría de países y celebrar victorias para ensalzar el nacionalismo. Propongo celebrar las navas de Tolosa y Lepanto xD xD xD xD
Tensk
#5 Uys, el 16 de julio igual queda muy cerca de parecer un poco facha.

Y el 7 de octubre es el día del Rosario, que ya es festivo local en algunos sitios, por ejemplo en A Coruña solía serlo y, con ella, arrastra a muchos otros municipios también.

Mira tú, que en Madrid ya tienen el 2 de mayo, qué cosas.
kukusu
#3 Que cada comunidad autónoma decida, y además, que caigan en lunes o viernes.
Tensk
#11 Cada comunidad autónoma ya decide varios. Es de esperar que tenga que haber unos cuantos que sean comunes, que eso favorece el turismo interior entre otras cosas. Por ejemplo, si cada comunidad tiene diferentes festivos, que inevitablemente tendrían que coincidir varios, muchos, pero llegados al extremo eso implicaría hasta más de 230 festivo diferentes, que si nos olvidamos de los findes implicaría que casi cualquier día del año entre lunes y viernes sería festivo en alguna parte. Comercialmente no es la mejor idea.
HeilHynkel
#2

Aquí los festivos, o para todos o para ninguno,

Propongo añadir como festivos el Ramandan, Hanuka, el año nuevo chino, el cumpleaños de Buda y la onomástica de Obi Wan Kenobi, todos festivos a mayores del santoral festivo cristiano. Y un día festivo dedicado a Lutero, a Cavino y otro a Arrio.
vantablack
#8 no te olvides de los pastafaris y los del templo de satán
javibaz
Pocos me parecen
okeil
Que bien explicado, europa press, una agencia de noticias cuasi oficial.
Son doce días de fiesta, 9 nacionales, uno autonómico y dos locales. 9+1+2=12.
Ah, y son los mismos que todos los años, 12 en total. Si alguno cae en domingo se pasa al Lunes o se pone una fiesta de las móviles.
