Por qué el animal más letal del mundo se alimenta más de humanos

Los mosquitos están picando a los humanos con mayor frecuencia como consecuencia de la pérdida de biodiversidad, que les deja menos animales silvestres de los cuales alimentarse. Así lo advierte una nueva investigación en Brasil, que señala que este cambio podría aumentar el riesgo de exposición humana a insectos portadores de enfermedades. Los científicos analizaron la sangre presente en hembras que se habían alimentado recientemente, utilizando técnicas de secuenciación de ADN para identificar su origen animal.