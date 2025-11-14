edición general
La angula de Ribadesella, a más de 5.000 euros el kilo

En la rula, se han subastado poco más de dos kilos de angula capturados la pasada noche en la costa del oriente asturiano.

pitercio #3 pitercio
A cien mil las ponía yo, al que pillasen con una docena de angulas.
Y si es un kilo, doscientosmil y tres años de cárcel.
#1 diablos_maiq
Poco me parece. Debería ser al menos 10 veces más.
