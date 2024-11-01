·
7
meneos
37
clics
Del al-Andalus que aún pervive
No solo en Andalucía, sino en la casi totalidad de la geografía española, existen numerosos rasgos tangibles e intangibles de la civilización andalusí.
|
etiquetas
:
al-andalus
,
civilización
,
españa
6 comentarios
#2
Mark_
Muy buen artículo. Añadiría al apartado de Ziryab que introdujo en Córdoba la forma de comer de plato principal, segundo y postre. De aquellas fechas seguimos haciendo exactamente igual las albóndigas de ternera. Misma receta.
Por otro lado, habría que ser muy zote para pensar que los andalusíes, QUE SOMOS NOSOTROS MISMOS porque nunca hubo gran aporte genético popular sino élites militares y religiosas, desaparecieron sin dejar rastro. Además la conquista cristiana fue tan lenta que dio tiempo a aculturarse a las costumbres del norte, que en su mayoría también habían sido andalusíes.
1
K
29
#5
pazentrelosmundos
#2
yo tengo la teoría que en el sur lo de la semana Santa pegó tan fuerte porque cuando se decretó la expulsión, había que ser más católico que el papá e iban ahí a desgañitarse para evitar problemas...
En el norte la cosa no es tan loquer, en general se da una vuelta a la Iglesia y Chim pum , después al vermú.
0
K
18
#1
Amoniaco
*
Es la mejor civilización española. A diferencia de otros conquistadores como los españoles, estos llegaron aquí repartiendo flores.
Luego no habían decapitaciónes ni obligaban a nadie a convertirse al islam como hoy en día.
Construyeron un montón. Tanto es así que se sabe que mientras ellos construian a los habitantes de la península les daban zumito y un abanico para mirar como lo hacían, no como en otros sitios que utilizaban a los nativos como esclavos.
2
K
-16
#3
pazentrelosmundos
#1
no creo, el abanico lo introdujo Portugal en el S. XVI.
0
K
18
#4
Amoniaco
#3
y no se podrían habanicar como los reyes o emperadores?
0
K
6
#6
luckyy
#1
qué gilipollez y qué incultura
1
K
29
Ver toda la conversación (
6
comentarios)
